Mes de las Infancias: Continúan los festejos con más propuestas de Desarrollo Social

En el marco del Mes de las Infancias, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de la Provincia de Santa Cruz planificó una serie de jornadas vinculadas a la recreación y promoción de derechos de los más pequeños, a través de las distintas áreas provinciales, sumándose a la actividad ya realizada el 16 de agosto en el CIC Fátima.

Se trata de distintas propuestas que se llevarán a cabo en distintos Centros Integradores Comunitarios (CIC) de Río Gallegos, realizando un cierre del mes con una jornada que integra a cada una de las áreas de la Cartera de Desarrollo Social santacruceña, oportunidad en la que la comunidad disfrutará de actividades recreativas, artistas locales y merienda entre otras propuestas.

Las jornadas son las siguientes:

Sábado 23 de agosto, a las 16:00: “Pequeñas sonrisas, grandes sueños”, en el CIC Nuestra Señora del Carmen, sito en Defensa y Pasteur.

Domingo 24 de agosto, desde las 14:00: “Juegos y sonrisas para la Niñez”, en instalaciones del Anexo del Barrio San Benito, sito en calle 34 y 17.

Sábado 30 de agosto, desde las 16:00: “Pequeños Héroes”, en el CIC Santa María de Belén, sito en Alvear 1386, esquina Los Pozos; tarde de recreación con la temática de superhéroes. Dicha propuesta es articulada entre los CIC: Belén, Eva Perón y Jesús Misericordioso.

Sobre la propuesta, la ministra de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas expresó: “La idea es realizar una jornada para toda la familia en cada barrio, y un cierre que reúna a todas nuestras áreas, donde, además de los juegos para los más pequeños, también brindemos espacios informativos para toda la comunidad. El compromiso de todos los participantes, en estas jornadas, tiene que ver con una mirada integral de los derechos de las niñas y niños de nuestras comunidades, son espacios integrales”.

Finalmente, la iniciativa tendrá su cierre con una actividad integradora en el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, sito en Salta N°75. En la misma, se realizarán actividades recreativas, presencia de artistas locales, merienda, espacios de información sobre programas provinciales, castillos inflables e importantes sorteos.