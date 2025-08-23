EN VIVO
Mentorías profesionales para jóvenes en el barrio Nuevos Pobladores

La Supervisión de Formación Profesional, dependiente de la Subsecretaría de Estrategia y Gestión Operativa de la Municipalidad, está desarrollando encuentros de mentorías a pedido del centro de estudiantes. En esta ocasión, las actividades se realizaron en el barrio Nuevos Pobladores.

La supervisora Leticia Vázquez destacó el interés que despertó la propuesta: “Les gustó muchísimo poder comunicarse con profesionales que ya hayan pasado por ser estudiantes y hoy están trabajando. Estuvieron muy interesados en el área de bioquímica, veterinaria, higiene y seguridad y medicina”, expresó.

Las jornadas incluyeron charlas con especialistas de cada disciplina, quienes compartieron sus experiencias y remarcaron la importancia de una elección consciente de la carrera. Esto permitió a los alumnos reconocer la necesidad de contar con información precisa para definir su futuro académico. En la exposición sobre bioquímica, por ejemplo, se subrayó la dedicación que requiere la disciplina y las distintas orientaciones que ofrecen las universidades.

De cara a lo que viene, Vázquez adelantó la ampliación del programa: “Continuamos con esta iniciativa de mentorías, ya que nos pidieron arquitectura, abogacía y psicología. Vamos a ver si agregamos una más y próximamente estaremos con las cuatro próximas”, concluyó.

