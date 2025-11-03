Melodía Norteña representará a Santa Cruz en Cosquín 2026 tras consagrarse en Puerto San Julián

El conjunto vocal Melodía Norteña, oriundo de Caleta Olivia, se consagró ganador del primer puesto en la sede Puerto San Julián del Pre Cosquín 2026. Sus integrantes destacaron el esfuerzo y la pasión que los llevó a esta instancia y afirmaron que dejarán todo por representar a Santa Cruz y su ciudad en el escenario mayor del folklore.

El grupo caletense Melodía Norteña se alzó con el primer puesto en la categoría Conjunto Vocal durante la instancia del Pre Cosquín 2026 – sede Puerto San Julián, lo que les permitirá presentarse en enero en la ciudad de Cosquín, Córdoba, en el prestigioso certamen nacional de folklore.

En diálogo con Voces y Apuntes, Maxi Gero, integrante del conjunto, expresó su entusiasmo por el logro:

“Estamos muy contentos con Melodía Norteña. Trabajamos todo el año para poder competir y llegar a ganar, lo que nos llenó de orgullo. Vamos a darlo todo por Santa Cruz y por la ciudad de Caleta Olivia”.

Gero destacó que la devolución del jurado fue muy valiosa para el crecimiento del grupo:

“Después de haber recibido la devolución de los jurados, hacemos un cambio de perspectiva de lo que estamos haciendo. No es que uno piense que está mal, sino que hay que tener la humildad de querer crecer siempre. Hay cosas que mejorar, pero tampoco lo estamos haciendo mal. Todas estas recomendaciones nos suman como cuarteto vocal y vamos a seguir dándolo todo”.

El músico también detalló que el certamen nacional se realizará el 13 y 14 de enero en la plaza Próspero Molina de Cosquín. Además, mencionó que la actual formación de Melodía Norteña está integrada por Julio García, Marcos Sánchez, Pablo Barboza y él mismo.

“En mi caso y en el de Julio ya habíamos ido en otras oportunidades con otra formación, pero ahora se suman Marcos y Pablo. Más allá del galardón, esto es un empujón para seguir trabajando, que es lo más importante”, señaló.

Por último, Gero contó que la decisión de participar se dio de manera espontánea: