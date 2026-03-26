Mejoras en la red eléctrica de Río Gallegos fortalecen la calidad del servicio

Servicios Públicos Sociedad del Estado realizó trabajos de mantenimiento preventivo en líneas de media tensión para optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y garantizar un servicio más seguro y eficiente.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que el pasado sábado 21 se llevaron adelante tareas de mantenimiento preventivo en la red eléctrica de Río Gallegos, enfocadas en optimizar el rendimiento del sistema en líneas de 13,2 kV. Los trabajos estuvieron a cargo de los sectores de Redes de Energía y Guardia de Reclamos.

En una primera etapa, se concretó la instalación de una retención doble en la línea de media tensión sobre la calle Boris Ghos, con el objetivo de facilitar el acceso y el seccionamiento ante posibles contingencias. Luego, en calle Roldán Molina, se retiró un seccionador bajo carga, lo que permitió reemplazar un tramo deteriorado y reorganizar los puentes existentes.

Además, se reemplazaron 250 metros de conductores de aleación de aluminio y se instalaron nuevos pernos y aisladores, elementos clave para mejorar las condiciones operativas del servicio.

Optimización de instalaciones

Por otra parte, en calle Lucas Calismonte se llevó a cabo la renovación integral del conductor, así como de pernos y aisladores que presentaban desgaste en la línea de media tensión. En ese sector también se incorporó un juego de seccionadores tipo MN 241, lo que permitió optimizar las instalaciones y mejorar las posibilidades de seccionamiento.

Desde SPSE destacaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento y mejora continua del sistema eléctrico, orientado a brindar un servicio más seguro, eficiente y confiable a los vecinos.