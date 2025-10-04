Mejoran los accesos al río Gallegos tras más de 15 años sin intervenciones

Luego de un pedido elevado por el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a través de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, Vialidad Provincial realizó trabajos de repaso y mantenimiento en los caminos de La Toma, Canillitas y Las Buitreras (Paso de las Tres Tranqueras), sectores que conforman los principales accesos públicos al río Gallegos.

Estas tareas —que no se realizaban desde hace más de 15 años— permiten mejorar la transitabilidad y seguridad de los caminos, facilitando el ingreso a zonas de pesca recreativa y fortaleciendo el disfrute de la comunidad en espacios naturales.

“Es un orgullo muy grande para los pescadores ver estos accesos recuperados, son pasos de servidumbre que necesitaban ser atendidos“, expresó Matías Gentile, jefe del Departamento de Pesca Continental.

Por su parte, la secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura, Stefany Grant, recordó que “el gobernador Claudio Vidal nos pidió un trabajo mancomunado y con el mismo objetivo para Santa Cruz. Entendemos que aún nos falta mucho por mejorar, estamos en deuda con la comunidad de pescadores; pero estos avances demuestran que vamos por el camino correcto“.