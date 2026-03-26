Mejoran la Ruta Provincial N° 14 en Puerto Deseado: trabajos clave para la seguridad vial

El Distrito Vial de Puerto Deseado lleva adelante tareas de mejoramiento sobre la Ruta Provincial N° 14, en el tramo empalme con la Ruta Nacional N° 281 hasta la Estancia San Lorenzo, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en la zona, en el marco del plan de mantenimiento del Gobierno de Santa Cruz.

El Distrito Vial de Puerto Deseado avanza con tareas de mantenimiento que incluyen el perfilado de calzada y el tapado de cortes, intervenciones fundamentales para garantizar una circulación más segura en uno de los corredores provinciales.

Las labores se realizan con maquinaria vial y personal operativo propio, lo que permite una respuesta rápida y eficiente ante las necesidades del tramo intervenido.

Planificación y presencia territorial

Estas acciones se desarrollan en el marco de la planificación promovida por el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, quien impulsa una presencia activa en territorio y el acompañamiento constante a cada distrito vial.

Conectividad y seguridad en Santa Cruz

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos trabajos forman parte de un esquema de mantenimiento sostenido de la red vial, en línea con la gestión del gobernador Claudio Vidal.

El objetivo central es fortalecer la conectividad entre localidades y mejorar las condiciones de seguridad para quienes transitan diariamente por las rutas de Santa Cruz.