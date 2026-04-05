Megaoperativo en zona norte: secuestran armas, carne ilegal y detienen a un hombre tras intentar embestir a la Policía

Un operativo policial de gran magnitud se llevó adelante en las últimas horas en el norte de Santa Cruz, con allanamientos simultáneos en Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, en el marco de una causa por abigeato agravado.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini, con intervención de la secretaria Daniela Vargas de la Fuente.

Qué se encontró en los allanamientos

Durante los cinco procedimientos realizados, la Policía logró secuestrar una importante cantidad de elementos vinculados a actividades ilegales:

Un arma larga

Un cargador marca Bersa

Una mira telescópica

50 vainas servidas calibre 223

23 municiones calibre 7.62

6 municiones calibre .38

Dos motovehículos (uno con numeración adulterada)

Carne de guanaco lista para comercialización

Momento de tensión en Caleta Olivia

Uno de los episodios más graves ocurrió en Caleta Olivia, donde un hombre fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad tras intentar embestir con un camión a efectivos policiales durante el operativo.

Investigación en curso

De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, los detenidos pertenecerían a una familia conocida en el ámbito delictivo de la región, con antecedentes por robo de cobre en yacimientos petroleros.

El operativo fue llevado adelante por personal de las divisiones de investigaciones de las tres localidades, con apoyo de la Guardia de Infantería, el Grupo de Operaciones Motorizadas y la Seccional Quinta de Caleta Olivia.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevos allanamientos en las próximas horas.