Megaoperativo en Pico Truncado: detuvieron a dos personas y clausuraron 12 locales por actividad ilegal

Se realizaron 16 allanamientos simultáneos en la localidad, con secuestro de vehículos, autopartes y suspensión de actividades comerciales sin habilitación. Dos personas quedaron a disposición de la Justicia.

En un amplio operativo desarrollado en Pico Truncado, se llevaron adelante 16 allanamientos simultáneos que derivaron en la detención de dos personas y el secuestro de vehículos y autopartes vinculados a una presunta actividad comercial ilegal. Las tareas fueron coordinadas y supervisadas por el ministro Pedro Prodromos y el jefe de la División de Investigaciones de Caleta Olivia, comisario Eduardo Morales.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo del doctor Leonardo Cimini, en el marco de una investigación destinada a constatar la existencia de actividades comerciales irregulares relacionadas con la reparación, compra y venta de autopartes, vehículos y motovehículos en distintos domicilios.

Como resultado de los procedimientos, se incautaron cinco motocicletas y un cuatriciclo sin documentación, dos automóviles con el número de motor adulterado, además de un motor y 18 tapas. Asimismo, dos personas de 35 años fueron puestas a disposición de la Justicia.

En paralelo, la Dirección de Comercio y Bromatología de la Municipalidad de Pico Truncado dispuso la suspensión de la actividad comercial en 12 domicilios por carecer de la habilitación correspondiente.

Del operativo participaron distintas áreas policiales y de apoyo, entre ellas la División Guardia de Infantería de Pico Truncado; División Investigaciones, Apoyo Tecnológico, Análisis Estratégico y Narcocriminalidad de Caleta Olivia; División Investigaciones de Las Heras; la Planta Verificadora N° 20.005; y las comisarías Primera y Segunda de Pico Truncado.

Las autoridades destacaron que los resultados reflejan el compromiso con la prevención y el combate de las actividades ilegales, y anticiparon que continuarán profundizando las tareas investigativas y operativas para garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad de la comunidad.