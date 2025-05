“Me sentí con la obligación de aportar”: Héctor Soloaga responde al llamado de unidad del Gobernador Vidal

El ingeniero Héctor Soloaga, nacido y criado en Santa Cruz, expresó públicamente su adhesión al llamado de unidad realizado por el Gobernador Claudio Vidal durante su último discurso del 25 de Mayo. En una entrevista con Voces y Apuntes, Soloaga compartió su emoción y compromiso tras escuchar el mensaje gubernamental.

“Iba en mi camioneta tranquilo y pude escuchar parte del discurso del Gobernador. La parte fundamental es donde hace un llamado a empresas y profesionales. Ese pedido de ayuda me impactó y me pareció muy bien por parte del señor Gobernador. Me sentí con la obligación de expresarme y compartir mi idea sobre ese llamado”, relató el ingeniero.