Maximiliano Ferraro respaldó la candidatura de Pedro Muñoz y llamó a recuperar el equilibrio político en Santa Cruz

El presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, visitó Caleta Olivia para expresar su respaldo a Pedro Muñoz, candidato a diputado nacional por Santa Cruz. Durante la entrevista con Voces y Apuntes, Ferraro destacó la importancia de elegir representantes con firmeza, coherencia y compromiso en un contexto económico y político complejo.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro afirmó que el acompañamiento a la candidatura de Pedro Muñoz responde a la necesidad de “recuperar el equilibrio y la responsabilidad en el Congreso”. En diálogo con Voces y Apuntes, señaló que la situación económica del país atraviesa un momento crítico y cuestionó la falta de prioridades del Gobierno nacional.

“Santa Cruz, como el resto de las provincias, no está exenta de una situación que nos preocupa y que tiene que ver con la economía del día a día de millones de argentinos”, expresó Ferraro. “No son prioridad los jubilados, las personas con discapacidad ni el financiamiento a las universidades. Por eso acompañamos a Pedro: porque creemos que se necesitan legisladores con coraje, historia de coherencia y compromiso con los valores y principios que defendemos”, remarcó.

El presidente de la Coalición Cívica ARI sostuvo además que el país atraviesa “dos años muy difíciles” y pidió “salir de cualquier tipo de polarización que no conduce a nada”.

“Por el bien de la Argentina, espero que el equipo económico se ordene. Lo que hemos visto en el último tiempo son errores llevados adelante por el propio gobierno nacional”, agregó.

Por su parte, Pedro Muñoz destacó el respaldo de Ferraro y la importancia del trabajo territorial en la provincia.

“Tenemos el orgullo de que nos visite nuestro presidente Maxi para acompañarnos. Estamos muy conformes con su apoyo y convencidos de que la coherencia y el contacto cara a cara con los vecinos son fundamentales. Las campañas viraron hacia las redes, pero no dejamos de caminar los barrios y dialogar directamente con la gente”, afirmó.

El candidato insistió en que su espacio busca ofrecer una alternativa a la polarización política.

“No somos tibios, tenemos la firmeza de mantenernos en una posición más allá de quién gobierne”, subrayó.

En tanto, Mariana Olmos, segunda candidata a diputada nacional, resaltó el trabajo en equipo y la coherencia como pilares de la campaña.