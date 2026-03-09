Maxi Tinqui regresa a Frecuencia Patagonia con la temporada 14 de “Centralizate”

El reconocido conductor radial Maxi Tinqui volverá este 2026 a la programación de Frecuencia Patagonia 99.3 con una nueva temporada de su clásico programa “Centralizate”, que este año alcanzará su 14° ciclo consecutivo al aire, consolidándose como una de las propuestas radiales reconocida de la ciudad.



La nueva temporada llegará con una propuesta renovada y dos espacios bien marcados dentro de la semana. Por un lado, los lunes de 21 a 23 horas se desarrollará “La Peña de Frecuencia en Centralizate”, un segmento especial dedicado al folklore argentino, donde la música popular, las historias de artistas y el clima de peña serán protagonistas. Este espacio buscará acercar a la audiencia a las raíces culturales, con un estilo distendido y participativo que caracteriza al ciclo.



En tanto, los viernes de 21 a 23 horas, el programa mantendrá su formato tradicional con “Centralizate”, una propuesta pensada para activar la previa del fin de semana con música, actualidad, humor y diferentes contenidos que acompañan a los oyentes en el cierre de la semana.



Para esta temporada 2026, Tinqui estará acompañado por un equipo renovado integrado por Marcelo Villagrán, Marianella Coria y Facundo Páez, quienes aportarán distintas miradas, segmentos y dinámicas al programa, fortaleciendo el trabajo en equipo y la interacción con la audiencia.



De esta manera, “Centralizate” apuesta nuevamente a consolidar su vínculo con los oyentes de la región, combinando entretenimiento, cultura y música en una propuesta radial que, después de más de una década al aire, continúa creciendo dentro de la programación de Frecuencia Patagonia.