Mau Villarreta, alumno de la UNPA “Hubo sesión en Diputados pero no hubo quorum para tratar el presupuesto universitario”

Mau Villarreta Hernández referente de Movimiento Sur en la UNPA – UACO pasó por el programa Caleta Ulterior dejando su análisis sobre la situación presupuestaria que están atravesando las universidades públicas.

Esto remarcó sobre lo que se está observando en todo el país “para empezar la situación a nivel nacional viene siendo muy compleja, es una cuestión política obviamente. Es una cuestión de posicionamiento, donde hoy en día el gobierno nacional, por ciertas medias discrecionales, atenta hacia nuestra universidad pública; con recortes de proyectos, recortes de espacios que muchas veces fomentaron a la formación profesional en las universidades. Mandando un presupuesto que obviamente no alcanza con el contexto inflacionario en la actualidad”.

También, el alumno de la UNPA hizo hincapié en el tratamiento de esta problemática en el Congreso de la Nación; por lo que expresó: “con esta cuestión de tira y afloje que está pasando en el congreso, donde hubo sesión y no hubo quórum por parte de muchos diputados y diputadas, que no han estado presente a la hora de estar ahí ocupando su banca. Por tal motivo no se pudo tratar”.

Con respecto a la lucha universitaria y a la Marcha del 23 de Abril en todo el país, Mau Villarreta destacó “que hubo mucho acompañamiento de sectores políticos, de figuras públicas. También hubo mucho acompañamiento de sindicatos, de espacios de trabajadores; de por sí de todo el espacio popular. Sobre todo hubo apoyo de las universidades nacionales de toda la comunidad, docentes, no docentes y estudiantes. Así que esperamos que se siga. Porque sabemos que con lo que hicimos el 23, que considero que fue algo muy importante. La universidad de por sí fue muy protagonista en ese momento. En todo el país, en todo el territorio hubo marcha. Desde la comunidad universitaria creemos que tenemos que seguir, que no podemos aflojar en este contexto. Porque no se está dando solución. Todo lo contrario, se está instalando mucha “faknews”, de parte del gobierno nacional sobre esta situación, así que creemos que es importante tomar la palabra, decir cómo son las cuestiones y justamente salir a luchar”.

Sobre la realidad específica de la UNPA-UACO Villarreta explicó que “esta universidad tuvo que tomar la medida de no contratar a todo el plantel docente y no docente necesario. Eso generó que mucha gente se quede sin laburo. Sobre todo lo que eran cargos que son docentes interinos a término. Pero también vulneró lo que es la parte de bienestar universitario, donde se generan servicios para el estudiantado y que se sostiene gracias al presupuesto. Por ejemplo, hubo un tiempo donde no tuvimos trabajando el jardín maternal, no tuvimos funcionando la residencia universitaria y no sabíamos qué iba a pasar con el menú del comedor. Por ello se generó mucho miedo en el estudiantado. Porque se tuvo que hacer un ajuste y un recorte de ese presupuesto para poder sostener cargos docentes; básicamente para que siguieran las cursadas en algunas carreras, puntualmente la de trabajo social y la de comunicación audiovisual, que fueron las que más sufrieron esta falta de fondos”.

Y para remarcar lo que se viene en esta lucha y el pedido de compromiso de toda la sociedad que se involucre, Mau Villarreta refirió “se está tratando de impulsar un nuevo presupuesto dentro del Congreso de la Nación para que podamos revertir esta situación. Por ello desde el movimiento estudiantil vamos a seguir en defensa de la universidad, porque además se han sumado los rectores de todas las universidades; ya que el 23 de abril ellos participaron en estas marchas. Por ello creemos que es importante lo que viene porque la comunidad universitaria se ha unido mucho más y se ha consolidado más que nunca. Sumado al apoyo de todas las organizaciones sociales.

Creemos que necesitamos más que nunca, en primer lugar una empatía y básicamente que vayan y cumplan su función los Diputados a la hora de poder aprobar este presupuesto. Porque si no hay quorum, no se puede aprobar nada. Tengo entendido que la única diputada que no estuvo de la provincia de Santa Cruz fue Roxana Reyes. A nivel general tengo entendido que en su mayoría, los diputados que pertenecen al PRO fueron los que faltaron. Los únicos frentes que estuvieron fueron UP y el frente de izquierda.

Finalmente el referente universitario remarco que “la cuestión es que se vuelva a rediscutir el presupuesto y obviamente también que se entienda esta cuestión de la importancia del mismo”.