Mateada Solidaria: Caleta Olivia acompañó a Espacio Fitness de Combate en su sueño de competir

Organizada por el concejal Carlos Aparicio, la jornada reunió a vecinos y vecinas en una tarde con música, baile y sorteos, destinada a recaudar fondos para que el grupo de entrenamiento de combate de Yanina Morón pueda viajar a un torneo nacional en Buenos Aires.

Este domingo, con artistas invitados, se llevó a cabo una nueva Mateada Solidaria, organizada por el concejal Carlos Aparicio, que se convirtió en un punto de encuentro para vecinos y vecinas de Caleta Olivia, reunidos con un objetivo común, acompañar a Espacio Fitness de Combate, dirigido por Yanina Morón, para viajar al Torneo Nacional de Ritmos que se realizará en Buenos Aires el próximo 21 de noviembre.

Durante la jornada, la comunidad disfrutó de una tarde animada con presentaciones en vivo, baile, sorteos y shows locales, entre ellos la participación del cantante Luciano Sánchez y de la pareja de baile Elisa y Pedro, de la Escuela Brisa Latina.

“Estamos recaudando para poder viajar al torneo, porque los pasajes están carísimos. Por ahora somos siete los que viajamos, y venimos haciendo distintas actividades solidarias como bingos, ventas y ferias”, contó Yanina Morón. “Agradezco a toda la gente que siempre colabora con nosotros, a los alumnos, a los comerciantes y también al concejal Carlos Aparicio, que nos ayudó mucho con esta movida”, agregó.

El Espacio Fitness de Combate funciona hace más de ocho años y se caracteriza por promover la actividad física, donde participan personas de todas las edades. En 2022, el grupo viajó a Buenos Aires y obtuvo el título de campeón nacional, y este año vuelve a representar a la ciudad tras consagrarse en el certamen regional.

Durante la mateada, el concejal Aparicio agradeció la participación de cada vecinos y destacó el espíritu comunitario “estos espacios se construyen entre todos. Es una alegría ver cómo la solidaridad se transforma en oportunidades reales para nuestros deportistas y artistas locales”, expresó.