Mateada solidaria a beneficio del equipo Xeneize Fem

La actividad se realizará este domingo 3 de mayo, desde las 16:00 horas, en el Centro de Jubilados de ATE. El objetivo es recaudar fondos para acompañar al equipo Xeneize Fem.

Hoy domingo 3 de mayo, a partir de las 16:00 horas, se llevará adelante una mateada solidaria con bingo en el Centro de Jubilados de ATE, con el objetivo de reunir fondos para acompañar al equipo de fútbol femenino Xeneize Fem.

La propuesta es impulsada por la agrupación Bases junto al equipo de trabajo del concejal Carlos Aparicio, en el marco de una iniciativa que busca brindar apoyo a quienes sostienen estas actividades con esfuerzo y compromiso.

Se trata de un grupo de vecinas de Caleta Olivia que, con dedicación y constancia, mantienen su participación en el fútbol femenino. Sin embargo, en el contexto económico actual, se vuelve cada vez más difícil afrontar los costos que implica la continuidad de la actividad.

En este sentido, la jornada solidaria apunta a generar los recursos necesarios para que el equipo pueda seguir adelante, al mismo tiempo que propone un espacio de encuentro comunitario.

La actividad no solo incluirá el desarrollo del bingo, sino también una tarde de compañerismo y acompañamiento al deporte femenino local.

“Las y los esperamos mañana. Vamos a estar acompañando a estas mujeres que, con mucho esfuerzo y compromiso, sostienen su participación en el deporte. Creemos que es muy importante estar presente y acompañar para que puedan seguir adelante”, expresó Carlos Aparicio, referente de la agrupación Bases.

Las tarjetas tienen un valor de 10.000 pesos y pueden adquirirse comunicándose al 2975094600. La invitación está abierta a toda la comunidad que desee sumarse y colaborar con esta causa.