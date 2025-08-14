Mate Bingo Show: una tarde a beneficio de la pre-competencia 2025

En comunicación telefónica con Centralizate, Rocío Alarcón, bailarina, coreógrafa e integrante de la compañía organizadora, brindó detalles del Mate Bingo Show, un evento solidario que se realizará el domingo 17 de agosto en el Centro de Jubilados ATTE.

La propuesta, que comenzará a las 15:30 horas, invita a la comunidad a disfrutar de una tarde diferente con servicio de infusiones y catering, premios, sorteos y shows locales. Además, los participantes podrán llevar su mate y compartir un momento ameno mientras colaboran con el objetivo de recaudar fondos para la pre-competencia 2025.

Con una entrada de $7.000, el evento ofrece la posibilidad de ganar premios en línea y participar de un bingo cargado de sorpresas. Rocío destacó que esta actividad no solo busca apoyar a los bailarines en su camino competitivo, sino también generar un espacio de encuentro cultural y recreativo para todas las edades.