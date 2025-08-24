Masiva convocatoria en la jornada “Pequeñas sonrisas, grandes sueños” en el CIC del Carmen

El CIC Nuestra Señora del Carmen de Río Gallegos fue escenario de una verdadera fiesta familiar con la realización de la jornada “Pequeñas sonrisas, grandes sueños”, enmarcada en el Mes de las Infancias, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

La convocatoria superó ampliamente las expectativas, generando desde temprano una gran concurrencia de familias que se acercaron a compartir una tarde colmada de alegría, juegos y espectáculos.

La propuesta incluyó castillos inflables, metegol, sala gamer a cargo de la Subsecretaría de Juventud, espacios recreativos para estimular la creatividad, además de la tradicional chocolatada, pochoclos, torta y un refrigerio para los más pequeños. También se entregaron regalos por el Día de las Infancias.

La jornada contó con la participación de la banda del Ejército “Combatientes del Atlántico Sur”, el show de Las muñecas de Giuli, la presentación de la bailarina Emilia Quinteros de la Academia Tumba Kin’, a cargo de Emilia Maldonado, y una exhibición de la División Canes de la Policía de Santa Cruz.

En este marco, la Subsecretaria de Abordaje Territorial, Romina Contreras, destacó: “Comenzamos el Mes de las Infancias con el CIC Fátima, continuamos este fin de semana con el CIC del Carmen y el Anexo San Benito. El próximo fin de semana seguimos con el CIC Belén, el Jesús y el Eva Perón. Son celebraciones que siempre se esperan en el barrio; y hoy lo vemos con mucha presencia de madres, padres, abuelos y adolescentes compartiendo. Si bien es el mes de las infancias, también es una oportunidad para que se reúna la familia”.

Por su parte, la directora del CIC, Ivana Álvarez, expresó: “Tuvimos que abrir antes las puertas porque a las 3 de la tarde ya había muchísima gente esperando. Hubo un trabajo previo de semanas anteriores por parte de todas las promotoras. Estoy súper feliz y agradecida a todos los vecinos que se acercaron hoy. El sentido de pertenencia que tienen los vecinos quedó demostrado con esta convocatoria”.

Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca dentro de las múltiples actividades impulsadas por la cartera social provincial, que tendrán continuidad el domingo 24 en el Anexo del Barrio San Benito (calle 34 y 17), el sábado 30 en el CIC Belén, y culminará el domingo 31 en el Ministerio de Desarrollo Social (Salta N° 75).