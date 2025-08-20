“Más Vida”, vuelve el festival para disfrutar en familia en Río Gallegos

Este sábado se realizará un nuevo festival “Mas Vida”, con la presencia de bandas locales, emprendedores gastronómicos y actividades para toda la familia. Será en el auditorio Bel-El con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Río Gallegos, junto a organizaciones sociales, invita a la comunidad a participar de este evento que combinará cultura, intervenciones de profesionales, emprendedores, música y espacios de encuentro pensados para brindar herramientas de contención emocional a las familias.



El festival “Mas Vida” ya lleva varias ediciones, y demostró que se convirtió en una propuesta destacada de la agenda cultural local. Además, en cada encuentro se cuenta con la presencia de profesionales y de organizaciones sociales dispuestas a atender y asesorar sobre diferentes temas vinculados a la salud mental y prevención del suicidio.



Este evento es organizado por el Municipio de Río Gallegos, a través del Departamento de Culto, y es pensando como un espacio de escucha, expresión y acompañamiento, además de un lugar de encuentro para disfrutar de la música, de la gastronomía y de las diferentes actividades pensadas para toda la familia.



Esta nueva edición de “Más Vida” se llevará a cabo el sábado 23 a partir de las 17:00 horas en el Auditorio Bet-El (calles 1 y 50 del barrio Los Sauces), con entrada libre y gratuita.



Sobre el escenario pasarán Tornamento, Metanoia, Pregoneros, Imperfectos, Vicio Moderno. También se presentarán la Escuela Prana y la Murga De La Ruta Para Atrás.



Además, habrá stand del Grupo de Prevención del Suicidio “GPS”, de “Ni un Pibe Menos por la Droga”, de “Tu vida Vale Mucho” y de la Fundación “Ovillo Terapéutico”, entre otras.