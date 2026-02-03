Más premios y más chances: llega el Telebingo Especial Carnaval

El Telebingo Santacruceño vuelve con una edición especial por Carnaval, que se sorteará el domingo 22 de febrero de 2026, y lo hará con una novedad destacada: los premios aumentaron su valor, superando los $16.000.000 en premios totales.
Organizado por Lotería para Obras de Acción Social de Santa Cruz, el Sorteo N° 1261, con un cartón que tendrá un valor de $10.000.
Premios por ronda
La propuesta incluye cuatro rondas, cada una con premios en Línea que fueron actualizados:
● 1ª Ronda – Línea: $550.000
● 2ª Ronda – Línea: $650.000
● 3ª Ronda – Línea: $800.000
● 4ª Ronda – Línea: $1.000.000
Bingos con pozos acumulados
A estos premios se suman los Bingos, todos con pozo acumulado a bolilla 40, que concentran los montos más altos del sorteo:
● Bingo: $1.000.000 + pozo acumulado
● Bingo: $1.500.000 + pozo acumulado
● Bingo: $2.500.000 + pozo acumulado
● Gran Bingo Final: $7.000.000 + pozo acumulado
La edición especial combina la celebración del Carnaval con una propuesta renovada, que incrementa el valor de los premios y continúa aportando a la acción social en toda la provincia.
Los cartones se pueden adquirir en las agencias oficiales de toda la provincia.