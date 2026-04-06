Más obras y desarrollo: Gobierno provincial fortalece la agenda de trabajo con Tres Lagos

En línea con las políticas de acompañamiento a los municipios, el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, mantuvo un encuentro con la comisionada de Fomento de Tres Lagos, Nayla Fernández, y el secretario general Miguel Calisto, con el objetivo de dar continuidad a las mesas de trabajo impulsadas por el Gobierno Provincial para la localidad.

Avances en infraestructura y calidad de vida

Durante la reunión, las autoridades repasaron avances concretos en materia de infraestructura y desarrollo local, entre ellos la reciente entrega de viviendas a familias de Tres Lagos, una medida clave para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Asimismo, se destacó el progreso del puesto sanitario, una obra anunciada por el gobernador, que avanza con el compromiso de finalizarse en el corto plazo, lo que permitirá fortalecer el acceso a la salud en la región.

Ordenamiento territorial y planificación

En el encuentro también se abordaron aspectos vinculados a la regularización de tierras fiscales, con el objetivo de generar soluciones que brinden previsibilidad y promuevan un desarrollo urbano ordenado para los vecinos y vecinas.

Presencia del Estado en el territorio

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron la importancia de sostener una agenda territorial activa, con articulación entre los distintos niveles de gobierno y respuestas concretas a las demandas de cada localidad.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz continúa consolidando políticas públicas orientadas al crecimiento y desarrollo integral de las comunidades, con una presencia constante en el territorio.