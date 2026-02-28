Más inversión y oportunidades: El Gobierno Provincial continúa fortaleciendo el trabajo emprendedor

El Gobierno de Claudio Vidal, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, concretó una nueva entrega de fortalecimientos a emprendedores de la ciudad de Río Gallegos, reafirmando su compromiso con el crecimiento productivo y la economía social.

Este viernes, en las instalaciones de la Secretaría de Estado de Economía Social, y en un acto presidido por la ministra Luisa Cárdenas, se realizó la entrega de equipamiento a productores locales en el marco del programa provincial “Santa Cruz Produce”.

La inversión social destinada en esta oportunidad asciende a cinco millones y medio de pesos, alcanzando emprendimientos de los rubros construcción, carpintería, costura y gastronomía. “Este fortalecimiento se suma a una inversión general de 240 millones de pesos que lleva entregando esta Secretaría”, destacó el secretario de Estado Alberto Parsons.

Asimismo, Parsons subrayó que se trata de “un esfuerzo importante del Gobierno Provincial, que apuesta al crecimiento, al trabajo y al desarrollo, consolidando la economía social como base de oportunidades para los pequeños emprendedores”. En ese sentido, agradeció el acompañamiento de la ministra Cárdenas y el respaldo permanente del gobernador Vidal, quienes impulsan activamente estas políticas públicas.

Por su parte, la ministra Cárdenas puso en valor el trabajo del equipo técnico de la Secretaría de Economía Social, que desarrolla un acompañamiento territorial constante, asesorando y fortaleciendo a los emprendedores durante todo el proceso. Además, remarcó el rol fundamental que cumplen en el entramado económico santacruceño, constituyéndose en un motor clave para el crecimiento y desarrollo de la provincia.