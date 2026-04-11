Más Gestión: tras atender más de 300 casos, continuará una semana más en el barrio 17 de octubre

Con una amplia convocatoria, el Municipio de Caleta Olivia desarrolló la primera edición 2026 del programa “Más Gestión”, acercando trámites y servicios al territorio. El intendente Pablo Carrizo destacó la continuidad del operativo en el sector una semana más y el trabajo articulado para dar respuesta a las demandas vecinales.

En el marco de la primera edición 2026 del programa “Más Gestión”, la Municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante un importante operativo territorial en la Unión Vecinal del barrio 17 de Octubre, donde más de 300 vecinos y vecinas accedieron a distintos servicios y trámites, tanto municipales como provinciales.

El intendente Pablo Carrizo valoró el desarrollo de la jornada y confirmó la continuidad del programa en el mismo sector. “Es importante poder sostener esta herramienta de gestión que nos permite estar presentes en los barrios. Vamos a continuar la próxima semana en este barrio, trabajando con todas las áreas municipales y entes provinciales para dar respuesta a las demandas y evitar que queden pendientes”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado entre distintas áreas del Estado. “La idea es poder llegar a todos los sectores, sabemos que hay mucha necesidad y estamos en un barrio con alta demanda. Por eso es fundamental este trabajo conjunto para resolver las problemáticas de los vecinos”, indicó.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, realizó un balance altamente positivo, destacando no solo la convocatoria sino también la calidad de las respuestas brindadas. “Estamos muy contentos por la cantidad de vecinos que se acercaron, pero sobre todo por la satisfacción de poder resolver trámites que muchas veces se dificultan por la distancia. Acercar el Estado al barrio es lo más importante”, señaló.

El funcionario también resaltó la participación de organismos provinciales como el Registro Civil, donde se realizaron numerosos trámites de DNI, renovaciones y pasaportes, evidenciando la necesidad de este tipo de dispositivos territoriales.

En esta edición, además, se incorporó un fuerte trabajo de campo mediante recorridas puerta a puerta, con la intervención de áreas sensibles, lo que permitió relevar información clave para fortalecer futuras acciones. “Esta nueva modalidad nos brinda herramientas para pensar mejores estrategias y estar cada vez más cerca del vecino”, agregó Mazzaglia.

Finalmente, desde el Ejecutivo municipal adelantaron que se trabaja en la planificación de un cronograma anual del programa, con el objetivo de brindar previsibilidad a la comunidad sobre su llegada a cada barrio. Además, se prevé la incorporación de nuevos organismos, como la Policía de la provincia, para atender demandas específicas como certificados de domicilio.

El programa “Más Gestión” continuará la próxima semana en el barrio 17 de Octubre, reafirmando el compromiso del Municipio de Caleta Olivia de acercar soluciones concretas y fortalecer la presencia del Estado en el territorio.