“Más Gestión”: Tránsito y Transporte destacó la alta demanda y beneficios para vecinos en el barrio 17 de Octubre

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través del sector de Tránsito y Transporte participan durante la segunda semana del programa “Más Gestión” en la unión vecinal del barrio 17 de Octubre, donde se brindó atención directa a vecinos para la realización de trámites vinculados a licencias de conducir, con el objetivo de facilitar gestiones y agilizar los procesos en territorio.

En ese sentido, la coordinadora de Tránsito y Transporte, Cristina Bayón, destacó el balance de la jornada: “Hemos tenido una respuesta muy positiva de los vecinos, con una importante demanda para iniciar o renovar la licencia de conducir, gestionar libre de deuda y consultas sobre multas”, señaló.

Asimismo, explicó que desde el área se implementaron herramientas para simplificar los trámites: “También realizamos fotocopias de DNI en el lugar, en caso de que el vecino no lo tenga, y gestionamos el CENAT imprimiendo la documentación para agilizar todo el proceso”, indicó.

La funcionaria detalló que alrededor de 60 personas fueron atendidas durante esta segunda semana, lo que refleja el interés de la comunidad en aprovechar este dispositivo.

Además, destacó un beneficio especial gestionado en el marco del programa: “A través de la gestión de nuestro supervisor de Tránsito, Segundo Rodríguez, se logró un descuento en uno de los centros donde se realizan los exámenes médicos, por lo que quienes inicien su trámite en ‘Más Gestión’ recibirán un cupón para acceder a este beneficio”, explicó.

Finalmente, Bayón invitó a la comunidad a acercarse en los últimos días del operativo: “Convocamos a todos los vecinos a aprovechar estas jornadas, donde hay presencia de distintos entes municipales y provinciales que permiten resolver múltiples trámites en un solo lugar”, concluyó.