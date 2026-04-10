“Más Gestión”: se refuerza la atención territorial en la anteúltima jornada en el barrio 17 de Octubre

La Municipalidad de Caleta Olivia llevó adelante este jueves 9 de abril la cuarta y anteúltima jornada del programa “Más Gestión” en el barrio 17 de Octubre, acercando a los vecinos las dependencias del Estado.

Por decisión del intendente Pablo Carrizo, se priorizó el trabajo en territorio con preventores, asistentes sociales y profesionales para llevar a cabo un relevamiento sobre las demandas del sector.

En ese marco, la licenciada Emilia Castro, supervisora del área de Desarrollo Social explicó que el trabajo se desarrolló en dos instancias: “Por un lado realizamos el relevamiento puerta a puerta junto a los equipos de las distintas secretarías, y al mismo tiempo brindamos asesoramiento en la unión vecinal sobre servicios de salud y programas sociales que se gestionan desde la Secretaría de Desarrollo Social”, detalló.

Asimismo, indicó que durante las jornadas se registró una importante participación vecinal: “En el primer día realizamos asesoramientos generales y, a partir del segundo, muchos vecinos se acercaron con la documentación necesaria para avanzar en distintos programas”, señaló. En ese sentido, destacó que el espacio permitió realizar entrevistas en privado, evacuar dudas, gestionar ingresos a programas y concretar inscripciones al Plan Sumar, que se implementa en los CIC 17 de Octubre, Rotary 23 y Centenario.

La Supervisora valoró la respuesta de la comunidad y el impacto del dispositivo: “La respuesta fue muy positiva; poder brindar soluciones a consultas vinculadas al acceso a servicios, seguridad en espacios públicos y prestaciones de salud es fundamental”, expresó, remarcando además el trabajo articulado entre el municipio y la provincia en materia de políticas públicas.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de la última jornada: “Convocamos a los vecinos a acercarse este viernes 10 de abril, de 14 a 17 horas, para seguir accediendo a estos servicios y espacios de atención”, concluyó.