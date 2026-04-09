“Más Gestión”: intensifican el trabajo territorial con relevamientos puerta a puerta en el barrio 17 de Octubre

La Secretaría de Desarrollo Social, junto a otras áreas municipales, avanza con acciones de cercanía para relevar demandas y brindar respuestas inmediatas a los vecinos.

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Caleta Olivia, encabezada por Priscilla Jwanczyk, llevó adelante este miércoles 8 de abril, en el marco de la tercera jornada del programa “Más Gestión”, un trabajo territorial en el barrio 17 de Octubre, impulsado por el intendente Pablo Carrizo, mediante relevamientos puerta a puerta junto a distintas áreas municipales, con el objetivo de escuchar a los vecinos, identificar demandas y brindar respuestas inmediatas.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada con las secretarías de Políticas Integrales para la Igualdad, Niñez, y Estrategia y Gestión Operativa, fortaleciendo el abordaje integral en el territorio.

En ese sentido, Jwanczyk destacó la recepción de la comunidad: “Valoramos la apertura que nos brindaron los vecinos al disponer de su tiempo para responder el relevamiento, lo que nos permite entender la problemática principal y las demandas del barrio”, expresó. Asimismo, indicó que muchas inquietudes ya fueron derivadas a las distintas áreas municipales para su intervención, en línea con el objetivo de resolver en la inmediatez.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada con las secretarías de Políticas Integrales para la Igualdad, Niñez, y Estrategia y Gestión Operativa, fortaleciendo el abordaje integral en el territorio.

En ese sentido, Jwanczyk destacó la recepción de la comunidad: “Valoramos la apertura que nos brindaron los vecinos al disponer de su tiempo para responder el relevamiento, lo que nos permite entender la problemática principal y las demandas del barrio”, expresó. Asimismo, indicó que muchas inquietudes ya fueron derivadas a las distintas áreas municipales para su intervención, en línea con el objetivo de resolver en la inmediatez.

La funcionaria remarcó que este trabajo se apoya en la planificación previa y el uso de herramientas como el mapeo territorial, además del trabajo articulado con otras áreas, como la secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, que también realiza relevamientos en playones del sector. “El objetivo es estar más cerca del vecino, escuchar y resolver con el recurso más importante que tiene el municipio, que es su capital humano”, sostuvo.

Asimismo, destacó la importancia de los espacios comunitarios dentro del barrio, como la unión vecinal del 17 de Octubre y el CIC ubicado en la zona sur, lo que permite contar con puntos estratégicos para canalizar las demandas de los vecinos y fortalecer el trabajo conjunto.

En ese marco, agradeció la colaboración de quienes hicieron posible la actividad: “Agradecemos al señor Rivero por abrirnos las puertas de la vecinal, un punto de encuentro clave para los vecinos”, señaló.

Finalmente, informó que los equipos municipales continuarán trabajando durante esta semana, de miércoles a viernes en el horario de 14 a 17 horas, recorriendo el barrio para continuar con el relevamiento y la atención directa. “Invitamos a los vecinos a acercarse y ser parte de este espacio, que tiene como objetivo escucharlos y dar respuesta a sus inquietudes”, concluyó