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“MAS GESTIÓN” EN EL BARRIO 8 DE JULIO

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Se acerca una nueva edición de “Más Gestión” en el barrio 8 de Julio, una propuesta impulsada para acercar las distintas áreas municipales a los vecinos y vecinas del sector. La jornada buscará brindar respuestas, asesoramiento y atención directa en distintos trámites y consultas, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el municipio.


Durante la actividad, los vecinos podrán acceder a diferentes servicios y propuestas vinculadas a áreas sociales, salud, desarrollo comunitario, cultura, deportes y otras dependencias municipales que estarán presentes trabajando de manera articulada en el territorio.


Desde la organización destacaron la importancia de continuar llevando el Estado a cada barrio, permitiendo que los ciudadanos puedan realizar consultas y gestiones cerca de sus hogares, promoviendo además un espacio de escucha y acompañamiento.


La nueva edición de “Más Gestión” en el barrio 8 de Julio reafirma el objetivo de seguir construyendo una gestión cercana, con presencia en los distintos sectores de la ciudad y atendiendo las necesidades de la comunidad.

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