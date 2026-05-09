“MAS GESTIÓN” EN EL BARRIO 8 DE JULIO

Se acerca una nueva edición de “Más Gestión” en el barrio 8 de Julio, una propuesta impulsada para acercar las distintas áreas municipales a los vecinos y vecinas del sector. La jornada buscará brindar respuestas, asesoramiento y atención directa en distintos trámites y consultas, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el municipio.



Durante la actividad, los vecinos podrán acceder a diferentes servicios y propuestas vinculadas a áreas sociales, salud, desarrollo comunitario, cultura, deportes y otras dependencias municipales que estarán presentes trabajando de manera articulada en el territorio.



Desde la organización destacaron la importancia de continuar llevando el Estado a cada barrio, permitiendo que los ciudadanos puedan realizar consultas y gestiones cerca de sus hogares, promoviendo además un espacio de escucha y acompañamiento.



La nueva edición de “Más Gestión” en el barrio 8 de Julio reafirma el objetivo de seguir construyendo una gestión cercana, con presencia en los distintos sectores de la ciudad y atendiendo las necesidades de la comunidad.