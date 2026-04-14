“Más Gestión”: comenzó la segunda semana de atención en el barrio 17 de Octubre

La Municipalidad de Caleta Olivia, en el marco de la gestión del intendente Pablo Carrizo, dio inicio este lunes 13 de abril a la segunda semana del programa “Más Gestión” en la unión vecinal del barrio 17 de Octubre, con atención de 14 a 17 horas hasta el viernes, incorporando nuevas áreas y servicios con el objetivo de facilitar la realización de trámites y acercar el Estado al vecino.

En este contexto, la directora de la Oficina de Atención al Vecino, Patricia Oses, invitó a la comunidad a participar: “Convocamos a los vecinos del barrio y zonas aledañas a acercarse y aprovechar esta nueva semana de ‘Más Gestión’ para realizar sus trámites”, expresó.

Asimismo, destacó que durante esta etapa se suman nuevos organismos: “Esta semana se incorpora la Policía de la provincia de Santa Cruz para la realización de trámites, además de los servicios que ya estuvieron presentes la semana pasada”, detalló.

De esta manera, el dispositivo continúa consolidándose como un espacio de cercanía, donde distintas áreas municipales y provinciales trabajan de forma articulada para brindar respuestas ágiles a las demandas de la comunidad.