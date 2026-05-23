Más eficiencia y abastecimiento garantizado: Santa Cruz recibió la primera carga de medicamentos para hospitales

La Provincia concretó la primera entrega de medicamentos adquiridos mediante una licitación pública centralizada. Permitirá garantizar stock en todos los hospitales y generó un ahorro superior a los $12 mil millones para el sistema sanitario.

El Gobierno de Santa Cruz recibió este sábado la primera carga de medicamentos correspondiente a la histórica licitación pública impulsada para abastecer durante todo el año a los hospitales de la provincia. La entrega inicial fue destinada al Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) y representa un avance clave en la reorganización y fortalecimiento del sistema de salud pública provincial.

La compra centralizada fue realizada a través del Ministerio de Salud y Ambiente con una inversión total de $7.231.652.222, cifra que implicó un ahorro estimado de más de $12.700 millones en comparación con el esquema anterior de compras descentralizadas. Hasta ahora, los hospitales santacruceños destinaban cerca de $20 mil millones para adquirir medicamentos de manera individual y a costos más elevados.

En el proces licitatorio se presentaron cuatro empresas y la ganadora fue la Droguería Varadero SA, con una oferta que estuvo, en más de $1.400 millones por debajo del presupuesto oficial.

Una decisión estratégica para optimizar recursos

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, destacó que la medida fue impulsada por el gobernador Claudio Vidal con el objetivo de ordenar el sistema de compras y garantizar el acceso equitativo a medicamentos en toda la provincia.

“Esta es una primera entrega para dos o tres meses de abastecimiento del Hospital Regional Río Gallegos” y adelantó que la próxima semana llegarán más camiones destinado a localidades del interior.

Ross precisó además que la carga incluye antibióticos, anestésicos, antipsicóticos, fisiológicos y otros medicamentos esenciales para sostener la atención hospitalaria. También remarcó que cada entrega cuenta con control y certificación oficial mediante actas realizadas por la Escribanía Mayor de Gobierno.

El ahorro permitirá fortalecer otras áreas de salud

Durante la rueda de prensa, la ministra subrayó que el ahorro obtenido no significa reducir prestaciones, sino optimizar recursos para destinarlos a nuevas necesidades del sistema sanitario.

“Ese gasto que antes se hacía comprando medicamentos de manera individual en cada hospital, hoy puede destinarse a otras necesidades de salud”, sostuvo Ross al remarcar el impacto positivo de la compra unificada.

Asimismo, adelantó que el Gobierno Provincial ya trabaja en futuras licitaciones para la adquisición de insumos descartables como jeringas, agujas y guantes, con el objetivo de continuar ampliando el esquema de compras centralizadas.

Compromiso con una gestión eficiente

Por su parte, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, consideró que la llegada de los medicamentos refleja “una muestra más del compromiso del Gobierno Provincial con el uso eficiente de los fondos públicos”.

“Estamos muy contentos recibiendo finalmente esta compra de medicamentos realizada mediante licitación pública, porque nos permite hacer un gasto eficiente y mejorar el sistema sanitario”, expresó.

Garantizar atención y stock permanente

En tanto, el director Ejecutivo del Hospital Regional Río Gallegos, Gastón Flores, recordó que el nosocomio cuenta con más de 200 camas, más de 100 pacientes internados y una demanda diaria superior a las 120 atenciones en guardia, situación que requiere un abastecimiento constante de medicamentos e insumos.

La distribución de los medicamentos también alcanzará a los Centros de Atención Primaria de la Salud, el Centro de Salud Mental y distintos dispositivos sanitarios dependientes del hospital capitalino.

En la ocasión, estuvieron presentes además de la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross; la ministra de Gobierno Belén Elmiger y el director Ejecutivo del Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) Gastón Flores; el director Médico, Eduardo Alfonso; la escribana mayor de Gobierno, Marcela Tejeda; y autoridades hospitalarias.