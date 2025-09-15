Más de 80 emprendedores participaron del Mercado de la Economía Comunitaria en Puerto Santa Cruz

El pasado fin de semana se llevó adelante una nueva edición del Mercado de la Economía Comunitaria en Puerto Santa Cruz, una propuesta que reunió a más de 80 emprendedores locales y que contó con la participación de artistas de la ciudad, generando un espacio de encuentro, producción y cultura popular.



La feria se desarrolló en el Centro de Recreación y Deportes Juan Carlos Narvarte, donde el equipo de la Secretaría de Estado de Economía Social, encabezado por Alberto Parsons, estuvo acompañado por el intendente Juan Manuel Bórquez, en la recorrida de los stands y el diálogo con los emprendedores.



La propuesta, organizada de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y la Municipalidad de Puerto Santa Cruz, volvió a convocar a vecinos, vecinas y productores locales y regionales, consolidándose como un espacio clave para el crecimiento de la Economía Social santacruceña.



Parsons destacó la importancia de la iniciativa al señalar: “Estamos muy satisfechos, no solo con la convocatoria, sino con el nivel de participación de los emprendedores de esta querida localidad. Nuestras experiencias anteriores en Puerto Santa Cruz fueron muy satisfactorias, y esta vez fue igual. Este tipo de propuestas generan grandes expectativas en el sector de la Economía Social, que consideramos un factor clave para el crecimiento de muchos rubros”.



Asimismo, el funcionario subrayó el apoyo de la ministra Luisa Cárdenas y del gobernador Claudio Vidal, quienes acompañan de manera constante estas iniciativas, que fortalecen a los emprendedores y potencian la economía provincial.



Por su parte, Bórquez agradeció “a todo el equipo del Gobierno Provincial, y especialmente al equipo de Desarrollo Social, y a los compañeros y compañeras municipales que hicieron posible esta actividad”.