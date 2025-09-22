Más de 80 chicos participaron del Torneo “Primavera” de básquet

Este fin de semana se realizó el tradicional torneo organizado por la Escuela Municipal de Básquet dependiente de la Secretaría de Cultura y Deportes, destinado a las categorías formativas.

La iniciativa, que se lleva adelante desde hace varios años, se desarrolló en los gimnasios municipales Francisco “Pancho” Cerda y Enrique Mosconi y abarcó las categorías cebollita, pre-mini y mini. La programación incluyó partidos en modalidad femenina y masculina junto a escuelas de Caleta Olivia, Puerto Deseado, Pico Truncado, El Calafate y Chile.

El Prof. Maximiliano Salvatierrez, subrayó que “el objetivo de este encuentro es más que nada, seguir fomentando la actividad de los más pequeños”. En este sentido, destacó que a lo largo del año la participación fue creciendo, consolidando el trabajo en el mini básquet y fortaleciendo los vínculos con otras ciudades.

Asimismo, acotó que la propuesta apunta a promover valores básicos entre los niños. “Más que nada nos dedicamos con los más chiquitos al compañerismo, que aprendan a ser parte de un equipo y enseñarles también lo básico del básquet, a picar el balón, pases, que la pasen bien”, indicó.

El torneo “Pimavera” contó con la participación aproximada de 80 niños y niñas entre las tres categorías, y evidenció una vez más el acompañamiento de escuelas y clubes de distintas localidades, lo que fue muy valorado desde la organización. “Tenemos el acompañamiento de las demás localidades. En Caleta Olivia tenemos la suerte de que sigue creciendo el básquet, siguen apareciendo nuevas escuelas, así que por suerte sigue creciendo la disciplina en los más pequeños”, enfatizó Salvatierrez.