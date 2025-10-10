Más de 700 bailarines participarán del evento nacional de la Federación Argentina de Gimnasia Aeróbica en Caleta Olivia

El próximo domingo 12 de octubre, Caleta Olivia será sede de un importante encuentro artístico organizado por la Federación Argentina de Gimnasia Aeróbica (FAGA). Más de 700 bailarines de distintas escuelas del país se presentarán en una jornada que combinará danza, ritmos y competencias evaluadas por jueces de nivel internacional.

La profesora Alicia Martínez brindó detalles sobre el gran evento de la Federación Argentina de Gimnasia Aeróbica (FAGA) que se llevará a cabo este domingo 12 de octubre en Caleta Olivia, y que reunirá a cientos de bailarines de distintas disciplinas y niveles.

“Nos estamos preparando para el domingo a partir de las 10 de la mañana, vamos a comenzar con todo lo que es danza: folclore, árabe, comedia musical, tango, clásico y contemporáneo. Por la tarde tendremos la segunda función con ritmos como bachata, salsa, reggaetón y urbano”, explicó Martínez.

La jornada contará con la participación de jueces provenientes de Buenos Aires, algunos de ellos con trayectoria en competencias internacionales dentro de la federación. Además, “se entregarán medallas a todos los participantes, junto con premiaciones para cada categoría y nivel”, indicó.

Martínez destacó que cada año el evento muestra un crecimiento notable: “Las escuelas van creciendo, se renuevan constantemente. Se evalúa por vestuario, técnica, cantidad de participantes, carisma y comportamiento, entre muchos otros ítems”.

En total, se presentarán 130 coreografías con la participación de más de 700 bailarines en escena, lo que convierte al encuentro en uno de los más importantes del calendario artístico regional.