Mas de 500 personas fueron capacitadas en RCP por el municipio de Caleta Olivia

Este jueves 16 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), la Municipalidad de Caleta Olivia a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, realizó una nueva jornada de formación y presentó, además, un informe de la tarea desarrollada durante el año.



En este marco, la supervisora de Formación Profesional, Leticia Vázquez, explicó que las instancias de capacitación en RCP iniciaron en 2024 con muy buena recepción, alcanzando a instituciones deportivas y sociales; uniones vecinales; trabajadores portuarios; fuerzas de seguridad, sindicatos; áreas municipales; locales nocturnos; entre otros.



“Sacamos un total de 547 respondientes que tenemos en distintos barrios de la ciudad”, subrayó la supervisora, poniendo en valor el resultado de las capacitaciones brindadas de forma gratuita, junto a personal del Comité Hospitalario y el Tec. Rodolfo Yapura.



Asimismo, señaló que el informe presentado quedará a disposición del Hospital Zonal y las fuerzas de seguridad, de manera que puedan contactarse con los vecinos formados ante situaciones de emergencia. En el mismo, se destaca que los barrios 3 de Febrero, Rotary 23 y Miramar fueron los puntos en donde se formó la mayor cantidad de primeros respondientes de RCP.



Finalmente, la supervisora manifestó que continuarán promoviendo estos encuentros, ya que el objetivo es que Caleta Olivia sea una ciudad respondiente y que realmente la comunidad conozca las maniobras y cómo emplearlas para salvar vidas.