Más de 50 trabajadores participaron de una capacitación provincial sobre gestión patrimonial en Piedra Buena

La jornada fue organizada por el Hospital de Comandante Luis Piedra Buena junto a la Contaduría General de la Provincia y reunió a agentes de distintas localidades santacruceñas para fortalecer la implementación del Sistema de Patrimonio en organismos públicos.

En el marco de las acciones de fortalecimiento institucional impulsadas en distintos organismos del Estado, se llevó adelante en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena una capacitación sobre la implementación obligatoria del Sistema de Patrimonio en el ámbito de la Administración Central y organismos descentralizados.

La actividad fue organizada por el servicio de Contrataciones y Patrimonio del hospital local y estuvo a cargo de la Contaduría General de la Provincia, representada por la contadora Alejandra Aguilar.

En representación del hospital participaron el Lic. Mauricio Pansa, Mariel Astete y Emilce Pérez, integrantes del área de Patrimonio, quienes acompañaron el desarrollo de esta instancia de formación orientada a optimizar los procesos administrativos y fortalecer la gestión pública.

La capacitación contó además con la participación de trabajadores de hospitales, distritos viales y dependencias policiales de las localidades de Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores, El Calafate y la ciudad anfitriona.

En total, más de 50 agentes participaron de este espacio de intercambio y formación, donde pudieron realizar consultas técnicas, compartir experiencias de trabajo y profundizar conocimientos vinculados a la carga y administración de bienes patrimoniales.

Modernizacion del Estado

Este tipo de iniciativas forman parte de la mirada de gestión impulsada por el gobernador Claudio Vidal, orientada a fortalecer el funcionamiento de los organismos públicos mediante herramientas de capacitación, modernización administrativa y profesionalización de los equipos de trabajo en toda la provincia.

Desde la organización destacaron además la importancia de sostener estos espacios de formación continua, entendiendo que la actualización técnica y el trabajo articulado entre organismos resultan fundamentales para mejorar la gestión y optimizar los recursos del Estado.