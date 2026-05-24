Más de 400 familias ya compraron en la primera jornada minorista en el Mercado Concentrador Patagónico de Río Gallegos

Hasta las 14:00 de este sábado, 412 vehículos ingresaron al predio de Santa Cruz Puede S.A.U. para realizar compras en la modalidad minorista del Mercado Concentrador Patagónico. La iniciativa ya comercializó cerca del 70% de la mercadería durante su primera semana de venta mayorista y continuará abierta al público hasta las 16:00.

El Mercado Concentrador Patagónico de Río Gallegos registra en su primera jornada una importante convocatoria de vecinos y vecinas en su modalidad de venta minorista.

Según datos relevados hasta las 14:00 de este sábado, ingresaron al predio de Santa Cruz Puede S.A.U. un total de 412 vehículos, reflejando una amplia participación de familias de la capital provincial interesadas en acceder a frutas, verduras y distintos productos frescos.

El espacio comenzó a funcionar el pasado sábado bajo modalidad mayorista y, de acuerdo a lo informado por la organización, durante su primera semana de actividad se comercializó aproximadamente el 70% de la mercadería disponible.

En este contexto, el remanente fue ofrecido este sábado al público general mediante la modalidad minorista, permitiendo ampliar el acceso directo de la comunidad a productos frescos y a precios competitivos.

Desde el Gobierno Provincial destacaron que el Mercado Concentrador Patagónico forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el abastecimiento local, generar nuevos circuitos de comercialización y acompañar el desarrollo productivo de Santa Cruz.

Este tipo de iniciativas se enmarcan en los ejes de gestión impulsados por el gobernador Claudio Vidal, vinculados a la producción, el trabajo y la generación de oportunidades para las familias santacruceñas.

El predio permanecerá abierto este sábado hasta las 16:00.