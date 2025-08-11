Más de 39 delegaciones participarán del 4º Encuentro Provincial de Danzas Folklóricas en Río Gallegos

La capital de Santa Cruz se prepara para recibir a bailarines y agrupaciones de toda la provincia en lo que será el 4º Encuentro Provincial de Danzas Folklóricas, que se desarrollará los días 16 y 17 de agosto en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.



La actividad, organizada por la Municipalidad de Río Gallegos, contará con la participación de más de 39 delegaciones, provenientes tanto del interior provincial como de la capital.



María Gallegos, jefa de División del Centro Cultural Orkeke, explicó que “esperamos más de dieciséis delegaciones del interior de la provincia y veintitrés de nuestra ciudad, lo que nos llena de entusiasmo y orgullo”. Además, destacó que el número de participantes supera ediciones anteriores.



El cronograma de actividades comenzará el sábado 16 de agosto a las 18 horas con la competencia de huella, mientras que la apertura oficial será a las 21 horas. El domingo 17, en tanto, habrá seminarios desde las 11 horas y la segunda gala artística iniciará a las 16.



El evento contará con dos jornadas de espectáculos, concursos y capacitaciones, además de la presencia de un jurado de gran nivel, compuesto por la profesora Ilse Espinoza, la licenciada Silvina Lafalce (proveniente de Buenos Aires) y Perla Flores, reconocida como “Paisana Provincial” y representante de la localidad de 28 de Noviembre.



Gallegos subrayó también que el domingo, además de las presentaciones, se realizará una capacitación especial sobre los ritmos de huella y triunfo, a cargo de la licenciada Lafalce.



“Tenemos grandes expectativas, queremos que todo salga bien, y sobre todo, que la comunidad participe y disfrute de esta fiesta de la danza. La invitación está abierta para todas las familias”, concluyó.