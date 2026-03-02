Más de 30 atletas participaron del Campeonato Caletense de Triatlón

Este domingo 1 de marzo en la costanera local, con el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia, se llevó a cabo la 2° fecha de la competencia organizada por Triatlón Caleta Olivia en modalidad short, promocional y postas.

El circuito propuesto se extendió a lo largo del paseo costero, iniciando la actividad en zona del Club Náutico. En modalidad short y en postas el desafío incluyó 750 mt de nado, 20 km en bicicleta y 5 km de trote, mientras que en promocional las distancias se redujeron a la mitad, permitiendo la participación de deportistas en etapas de aprendizaje.

Fernando Oliva, referente de la organización, compartió un balance positivo por la convocatoria lograda, subrayando además el crecimiento sostenido de la disciplina en los últimos diez años. “Tenemos aproximadamente 35 participantes y para nosotros que sean de Caleta nos pone más que contentos y satisfechos”, expresó.

Asimismo, puso en valor el trabajo y colaboración de distintos sectores que hicieron posible la jornada, entre ellos personal de Seguridad, Emergencias, Tránsito, Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, Club Náutico y Fundación Kosten. “Soy la cara visible, pero atrás de todo esto hay casi 40 personas, es muchísima gente la que se mueve para organizar un Triatlón, Nazarena Gallegos también referente, y muchos otros”, afirmó. Finalmente, Oliva anunció que el próximo objetivo será iniciar con duatlones en temporada invernal, ampliando la oferta deportiva y promoviendo la continuidad de la disciplina que reúne a números atletas.