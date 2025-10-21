Más de 1500 jóvenes participaron de los Juegos Riogalleguenses 202

El sábado se hizo la entrega de premios de los Juegos Riogalleguenses 2025 que organizó la Municipalidad de Río Gallegos con el apoyo de clubes privados. El intendente Pablo Grasso anunció que en estos días presentará el nuevo colectivo que estará a disposición de las delegaciones.
Con la presencia del Intendente Pablo Grasso, del concejal Martín Chávez y de autoridades de la Secretaría de Deportes, este sábado se hizo el acto de cierre de los Juegos Riogalleguenses 2025, que convocaron a más de 1500 chicos y chicas menores de 16 años en ocho disciplinas.
Durante la ceremonia se entregaron los trofeos y medallas de casi todos los deportes, solo restan algunas definiciones de vóley femenino por partidos que aun no pudieron jugarse.
Al momento de las palabras, el jefe comunal felicitó a todo el equipo municipal que llevó adelante la organización de estos juegos y afirmó sentirse con “mucha emoción” al ver a cientos de jóvenes que practican y disfrutan del deporte y que cuentan con el apoyo incondicional de sus familias.
Luego destacó las obras que se están realizando y próximamente serán inauguradas, como la ampliación del gimnasio Verón, el nuevo gimnasio en el Barrio Municipal, el albergue del gimnasio Rocha, y la nueva cancha de césped sintético para futbol 11 femenino, entre otras.
En este marco, también anunció que en los próximos días se presentará oficialmente el nuevo colectivo que adquirió el Municipio para que las delegaciones locales puedan viajar a competir en todo el país.
Para cerrar, Grasso reafirmó su compromiso con el crecimiento del deporte local: “ustedes dejen todo dentro de la cancha, que afuera de la cancha vamos a estar las familias y el Estado para apoyarlos”, dijo.
Finalizados los discursos, comenzó la entrega de premios y medallas.
Resultados:
Hockey
SUB 14 FEM
1° HISPANO CELESTE
2° HISPANO BLANCO
3° BOXING
SUB 16 FEM
1° HISPANO CELESTE
2° HISPANO BLANCO
3° BOXING
SUB 14 MASC
1° TERCER TIEMPO HOCKEY
2° BOXING
SUB 16 MASC
1° BOXING
2° TERCER TIEMPO
Taekwondo
SUB 14 FEM
1° VARELA VALENTINA
2° MARTINEZ ZOE
SUB 16 MASC
1° THIAGO DIAZ
2° CAMPORRO VALENTINO
3° DAVILA LEON
Voley
SUB 14 FEM
1° POR DEFINIR
2° POR DEFINIR
3° POR DEFINIR
SUB 16 FEM
1° POR DEFINIR
2° POR DEFINIR
3° POR DEFINIR
SUB 14 MASC
1° GIMNASIO 17 DE OCTUBRE
2° CLUB BOCA
3° GIMNASIO INDIO NICOLAI
SUB 16 MASC
1° CLUB BOCA AZUL
2° CLUB BOCA AMARILLO
3° GIMNASIO INDIO NICOLAI
Basquet 3×3
SUB 14 FEM
1° SAN MIGUEL NEGRO
2° HISPANO CELESTE
3° SAN MIGUEL BORDO
SUB 16 FEM
1° SAN MIGUEL
2° SAN MIGUEL
3° HISPANO BLANCO
SUB 14 MASC
1° SAN MIGUEL NEGRO
2° SAN MIGUEL BORDO
3° ROCHA BLANCO
SUB 16 MASC
1° SAN MIGUEL BORDO
2° SAN MIGUEL NEGRO
3° ROCHA NEGRO
Futsal
SUB 14 FEM
1° PETROLERITAS
2° LUCHO
3° SUR 87
SUB 16 FEM
1° PETROLERITAS
2° TALLERES DEL ESTE
3° JUAN B ROCHA
SUB 14 MASC
1° OLIMPIA
2° HISPANO
3° FERROCARRIL YFC
SUB 16 MASC
1° BOXING
2° TALLERES
3° ACADEMIA
Natación
Resultados por competidor y competidora.
Femenino
GERALDINE GALLEGOS CLUB: HISPANO
1° 100m Libre SUB-16 FEM
1° 100m Pecho SUB-16 FEM
1° 200m Medley SUB-16 FEM
2° 100m Mariposa SUB-16 FEM
1° 200m Libre SUB-16 FEM
VALENTINA CUITIÑO RODRÍGUEZ CLUB: HISPANO
2° 50m Libre SUB-14 FEM
1° 50m Pecho SUB-14 FEM
2° 200m Medley SUB-16 FEM
3° 50m Espalda SUB-14 FEM
1° 50m Mariposa SUB-14 FEM
MAIA REYNOSO CLUB: HISPANO
3°200m Medley SUB-16 FEM
2° 100m Espalda SUB-16 FEM
2° 200m Libre SUB-16 FEM
3°100m Mariposa SUB-16 FEM
MICAELA RUIZ CLUB: HISPANO
1° 50m Libre SUB-14 FEM
3° 50m Pecho SUB-14 FEM
1° 50m Espalda SUB-14 FEM
MORA BONACHERA CLUB: HISPANO
2° 100m Pecho SUB-16 FEM
1° 100m Mariposa SUB-16 FEM
OLIVIA CHINCHILLA CLUB: HISPANO
3° 50m Libre SUB-14 FEM
2° 50m Mariposa SUB-14 FEM
SOL BONTEMPO CLUB: HISPANO
3° 100m Libre SUB-16 FEM
3° 200m Libre SUB-16 FEM
LUZ DOMÍNGUEZ CLUB: HISPANO
2° 100m Libre SUB-16 FEM
MAITE ULLOA MUÑOZ CLUB: HISPANO
2° 50m Pecho SUB-14 FEM
DELFINA SOBERÓN CLUB: HISPANO
3° 50m Mariposa SUB-14 FEM
Masculino
THIAGO OYARZO UÑO CLUB: HISPANO
2° 100m Libre SUB-16 MASC
1° 100m Pecho SUB-16 MASC
1° 200m Medley SUB-16 MASC
1° 100m Mariposa SUB-16 MASC
2° 200m Libre SUB-16 MASC
SANTINO GIGLIOLI CLUB: HISPANO
1°100m Libre SUB-16 MASC
2° 100m Pecho SUB-16 MASC
2° 200m Medley SUB-16 MASC
1°100m Espalda SUB-16 MASC
3°100m Mariposa SUB-16 MASC
RAMIRO ROJAS CLUB: HISPANO
2° 50m Libre SUB-14 MASC
2° 50m Pecho SUB-14 MASC
1° 50m Espalda SUB-14 MASC
1° 50m Mariposa SUB-14 MASC
3° 200m Medley SUB-16 MASC
FACUNDO GIROLA CLUB: HISPANO
3° 100m Libre SUB-16 MASC
3° 100m Pecho SUB-16 MASC
2° 100m Espalda SUB-16 MASC
2° 100m Mariposa SUB-16 MASC
3° 200m Libre SUB-16 MASC
SHION ALVARADO CLUB: NAT.MUN.CHELA GAY
1° 50m Libre SUB-14 MASC
2° 50m Mariposa SUB-14 MASC
BRANDON BENÍTEZ CLUB: HISPANO
3° 50m Pecho SUB-14 MASC
3° 50m Espalda SUB-14 MASC
OCTAVIO SOTO CLUB: NAT.MUN.CHELA GAY
3° 50m Libre SUB-14 MASC
2° 50m Espalda SUB-14 MASC
FAUSTO SEGOVIA CLUB: HISPANO
1° 50m Pecho SUB-14 MASC
LUCCIANO VICCARI CLUB: HISPANO
3° 100m Espalda SUB-16 MASC
ELÍAS CASTRO CLUB: HISPANO
1° 200m Libre SUB-16 MASC
FRANCISCO ZAMUDIO CLUB: HISPANO
3° 50m Mariposa SUB-14 MASC
RELEVOS
Resultados por equipo.
4x50m Libre SUB-14 MIXTO
- HISPANO B – 02:36.810 (Valentina Cuitiño, Brandon Benitez, Victoria Mediavilla, Ramiro
Rojas)
- CHELA GAY – 02:49.190 (Natasha Santana, Octavio Soto, Dafne Gamarra, Shion Alvarado)
- HISPANO A – 2:54.870 (Maite Ulloa, Fausto Segovia, Delfina Soberon, Francisco Zamudio)
4x50m Libre SUB-16 MIXTO
- HISPANO A – 02:44.090 (Mora Bonachera, Uziel Vera, Lola Guillamondegui, Thiago
Oyarzo)
- HISPANO B – 02:51.470 (Facundo Girola, PiaStreitenberger, Lucciano Viccari, Tania
Olavarria)
- CHELA GAY – 03:24.940 (Mia Gonzales, Tomas Carabajal, Mateo Ampuero, Malena Perez)
4x50m Medley SUB-14 MIXTO
- HISPANO A – 02:52.810 (Olivia Chinchilla, Brandon Benitez, Ramiro Rojas, Micaela Ruiz)
- HISPANO B – 03:17.720 (Maite Ulloa, Delfina Soberon, Francisco Zamudio, Fausto
Segovia)
- CHELA GAY A – 03:23.250 (Dafne Gamarra, Renata Romero, Shion Alvarado, Octavio
Soto)
4x50m Medley SUB-16 MIXTO
- HISPANO A – 02:50.000 (Lucciano Viccari, Luz Dominguez, Maia Reynoso, Santino Giglioli)
- HISPANO B – 02:52.190 (Thiago Oyarzo, Geraldine Gallegos, Mora Bonachera, Rodrigo
Cardenas)
- TALLERES – 03:32.190 (Joaquin Acosta, Simona Romero, Ludmila Borquez, Santiago
Llanos)
ATLETISMO
Resultados por competidor y competidora.
SUB 14 FEMENINO
IARA CASANOVA
1° VELOCIDAD 80 MTS
SOPHIE HERNANDEZ
2° VELOCIDAD 80 MTS
1° VELOCIDAD 150 MTS
LUZ ELIZONDO
3° VELOCIDAD 80 MTS
LARA JURADO
1° LANZAMIENTO BALA
VALENTINA RATALINO
2° LANZAMIENTO BALA
ROCIO PILAR
3° LANZAMIENTO BALA
SELENA CHEUQUEPIL
2° VELOCIDAD 150 MTS
1° VELOCIDAD 600 MTS
1° SALTO EN LARGO
LISET OTALORA
2° VELOCIDAD 600 MTS
MIA MONZON
2° SALTO EN LARGO
SUB 14 MASCULINO
MATEO OVIEDO
1° VELOCIDAD 80 MTS
1° VELOCIDAD 150 MTS
1° SALTO EN LARGO
1° VELOCIDAD 600 MTS
ROMAN SOTO
2° VELOCIDAD 80 MTS
2° VELOCIDAD 150 MTS
3° SALTO EN LARGO
DAMIAN HELMS
3° VELOCIDAD 80 MTS
3° VELOCIDAD 600 MTS
CIRO ROLDAN
3° VELOCIDAD 150 MTS
3° LANZAMIENTO DE BALA
AQUILES CORRES
1° LANZAMIENTO BALA
2° SALTO EN LARGO
THIAGO DIAZ
2° LANZAMIENTO DE BALA
SUB 16 FEMENINO
SOFIA AVACA
1° LANZAMIENTO DE BALA
1° VELOCIDAD 200 MTS
1° VELOCIDAD 800 MTS
ZOE FIGUEROA
2° LANZAMIENTO DE BALA
2° VELOCIDAD 100 MTS
2° VELOCIDAD 200 MTS
2° VELOCIDAD 800 MTS
SUB 16 MASCULINO
SANTIAGO BENITEZ
1° VELOCIDAD 100 MTS
1° VELOCIDAD 200 MTS
1° LANZAMIENTO DE BALA
1° SALTO EN LARGO
ALEXIS ESCALANTE
2° VELOCIDAD 100 MTS
2° VELOCIDAD 200 MTS
2° LANZAMIENTO DE BALA
3° VELOCIDAD 800 MTS
WALTER TRIVIÑO
2° SALTO EN LARGO
2° VELOCIDAD 800 MTS
3° VELOCIDAD 100 MTS
3° VELOCIDAD 200 MTS
ALEX AQUEVEQUE
3° SALTO EN LARGO
POSTAS
SUB 16 VARONES
4X 100 MTS
CERRA/TRIVIÑO/ESCALANTE/TRIVIÑO del Gimnasio INDIO NICOLAI
SUB 14 MUJERES
5X80 MTS
ELIZONDO/MONZON/LAIPE/OTALORA/CHEUQUEPILdel Gimnasio INDIO NICOLAI
Handball
SUB 14 FEMENINO
1° ALUBAL
2° PATAGONIA
3° ESCUELA DEL VIENTO
SUB 14 MASCULINO
1° ALUBAL A
2° ALUBAL B
3° GIMNASIO ROCHA
4° GIMNASIO 17 DE OCTUBRE
5° PATAGONIA
SUB 16 FEMENINO
1° PATAGONIA
2° GIMNASIO ROCHA
3° ALUBAL
SUB 16 MASCULINO
1° GIMNASIO ROCHA
2° ALUBAL
3° PATAGONIA
4° GIMNASIO INDIO NICOLAI
5° ESCUELA DEL VIENTO