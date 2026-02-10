Más de 150 nuevas jubilaciones y pensiones se aprobaron en la primera reunión de la Caja de Previsión Social

El directorio de la Caja de Previsión Social llevó adelante su primera sesión del 2026, en la que se firmaron más de 150 concesiones de jubilaciones y pensiones, marcando un inicio de año con fuerte actividad administrativa y un claro eje puesto en la modernización del organismo.

Así lo confirmó el presidente del directorio, Pablo Pérez, quien, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, detalló que la reunión contó con la participación de los vocales en representación del Poder Ejecutivo, de los afiliados activos y de los jubilados. “Firmamos más de ciento cincuenta expedientes, lo que significa que más personas van a poder acceder a su beneficio jubilatorio o pensionario”, señaló.

Pérez destacó que, a diferencia de otros años, la Caja mantuvo activos sus circuitos administrativos durante enero, dejando atrás la tradicional feria previsional que solía pausar los trámites. Esta decisión permitió distribuir las concesiones a lo largo del verano y reducir el cuello de botella, que históricamente se daba en febrero. En ese marco, recordó que en enero también se otorgaron unas 40 pensiones y se firmaron más de 300 reconocimientos de servicios.

“La determinación de funcionar durante las vacaciones, situación que antes no ocurría, redujo el caudal de trámites demorados, y esto se refleja en beneficios para los nuevos jubilados”, recalcó Pérez.

Durante el encuentro también se formalizó el nuevo mandato del vocal por los activos, Christian Sánchez, y se avanzó en la planificación de la agenda anual, que tendrá como uno de sus ejes centrales el recorrido por el interior provincial. “Tenemos que acercarnos más al afiliado activo y al afiliado pasivo, dar respuestas más rápidas y eficientes, y estar presentes en cada localidad”, remarcó el titular del organismo.

En ese sentido, Pérez enfatizó el trabajo que se viene realizando con las delegaciones de la Caja en toda la provincia, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el organismo funciona en la Casa de Santa Cruz. Además, resaltó la articulación con municipios y áreas de recursos humanos para anticipar la recopilación de la historia laboral de los trabajadores, con el objetivo de agilizar los trámites jubilatorios antes de que el afiliado inicie formalmente su solicitud.

Logros y modernización

Más adelante al ser consultado sobre los actuales logros de la gestión, el presidente del directorio destacó la reducción de los plazos administrativos, la reingeniería completa de los circuitos previsionales y la implementación integral de la Gestión Documental Electrónica (GDE), lo que permitió dejar atrás expedientes en papel, reducir costos y acelerar los tiempos de resolución. También resaltó el uso de plataformas digitales para el envío de documentación desde el interior, lo que eliminó demoras de hasta un mes.

“Se ha avanzado mucho en mejorar los plazos administrativos, incluso los costos, por ejemplo: un sólo expediente antes significaba una resma de papel, hoy con la modernización de nuestra Caja, eso cambió, los trámites son más rápidos y eficientes”, dijo, y agregó: “Antes se usaba el bolsín con la documentación del interior provincial, que demoraban entre 20 y 30 días, ahora un compañero de Caleta Olivia, sube a la plataforma los datos del beneficiario y de manera instantánea lo recibimos acá en sede central”.

“Los cambios se ven reflejados, por eso estamos contentos y agradecidos con el compromiso del personal, igualmente hay que seguir trabajando con los organismos provinciales, municipios y comisiones de fomento”, subrayó el funcionario provincial

Pérez anticipó que durante 2026 se continuará avanzando en el sistema de historia laboral digital, que permitirá a los trabajadores consultar en línea sus aportes previsionales, y en un plan anual de capacitaciones, en articulación con el Consejo Federal de Previsión Social (COFEPRES), del que la Caja forma parte junto a otros organismos previsionales del país. “El objetivo es claro: modernizar el Estado y darle al ciudadano una respuesta más rápida, transparente y eficiente”, concluyó.