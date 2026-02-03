Más de 150 familias de Pico Truncado accederán al gas natural

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Distrigas S.A., avanza en la obra de extensión de la red de gas natural en la zona de Barrio Invernadero, una intervención largamente esperada por las y los vecinos del sector y que permitirá garantizar el acceso a un servicio esencial a cerca de 200 familias.

La obra anunciada oportunamente por el gobernador Claudio Vidal, se encuentra en su etapa final de ejecución y contempla la provisión de servicio de gas natural a casi 200 familias en una primera instancia, con un alcance total estimado de 190 hogares y 309 lotes del sector.

Se trata de una infraestructura necesaria y arduamente esperada que da respuesta a un barrio que durante más de dos décadas las familias debieron afrontar elevados costos de calefacción a partir del uso de leña o electricidad, especialmente durante los meses de invierno.

La incorporación del gas natural permitirá mejorar de manera sustancial la calidad de vida de los vecinos y vecinas, reducir gastos energéticos y garantizar condiciones más seguras y eficientes para la calefacción de los hogares.

Desde la empresa remarcaron que este tipo de obras se alinean a las políticas que impulsa el gobernador Claudio Vidal, que busca invertir en servicios básicos, con el objetivo de llegar a los barrios que más lo necesitan y saldar deudas históricas en materia de infraestructur