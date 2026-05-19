Más de 130 trabajadores de la Educación presentaron sus planillas para el sorteo de viviendas en Río Gallegos

En el marco de la política habitacional impulsada por el gobernador Claudio Vidal, el Consejo Provincial de Educación (CPE) junto al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), llevó adelante hoy una exitosa jornada de recepción de planillas de inscripción para el próximo sorteo de 40 viviendas destinadas a docentes y Auxiliares de la Educación.

El punto de atención directa registró la postulación de más de 130 trabajadores del sistema educativo de la ciudad capital, quienes completaron la documentación para la conformación de sus legajos.

Esta iniciativa responde a una decisión política firme de la gestión gubernamental orientada a facilitar el acceso a la casa propia y fortalecer el bienestar de los trabajadores estatales, mediante herramientas de gestión claras, ordenadas y transparentes.

La articulación estratégica liderada por la presidenta del CPE, Iris Rasgido, junto al titular del IDUV, Marcelo De La Torre, tiene como premisa fundamental garantizar la igualdad de oportunidades para todos los aspirantes a través de un proceso con reglas claras y acompañamiento institucional.

Requisitos para el acceso al programa habitacional

Con el objetivo de brindar claridad ante las consultas recibidas, se recuerdan las condiciones fundamentales requeridas para iniciar el trámite y completar la entrega de la planilla correspondiente:

– Residencia: Contar con un mínimo de 5 años de residencia comprobable en la provincia.

– Constitución del Grupo Familiar: El programa está dirigido exclusivamente a grupos familiares conformados bajo las siguientes modalidades:

– Parejas constituidas y casadas legalmente (no se contempla la unión convivencial para este trámite).

– Familias monoparentales (padre o madre soltera) con hijos a cargo.

La atención se realizará hasta el día miércoles 20, en el horario de 10:00 a 15:00 hs, en la sede central del CPE, ingreso calle Magallanes.