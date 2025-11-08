Más de 120 personas se capacitaron en maquinaria pesada en El Calafate

En el marco del compromiso provincial con la generación de oportunidades laborales y la formación de mano de obra local calificada, el Gobierno de Santa Cruz, culminó con éxito el segundo llamado de la Capacitación en Maquinaria Pesada en El Calafate.

Con esta nueva formación, ahora ya son en total 120 santacruceños y santacruceñas más que completaron la formación y recibieron sus certificados, listos para incorporarse a los proyectos de infraestructura y mantenimiento vial que se desarrollan en toda la provincia.

La iniciativa fue impulsada por Distrigas S.A. y contó con la colaboración clave de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP). El programa se enfocó en brindar a los participantes los conocimientos técnicos y de seguridad necesarios para operar equipos viales pesados, como motoniveladoras XCMG, herramientas fundamentales para el trabajo en obra pública.

Formación de alto nivel y práctica supervisada

La capacitación combinó instancias teóricas y prácticas. Gracias a la articulación entre Distrigas y Vialidad Provincial, los alumnos recibieron una formación integral, que incluyó desde el análisis de diagramas de lubricación y procedimientos de inspección diaria (pre-uso), hasta los fundamentos de la seguridad operativa.

Asimismo, los egresados completaron una etapa de prácticas de campo con equipos viales reales, bajo la supervisión de instructores especializados, garantizando una experiencia directa y acorde a las necesidades del sector.

Este trabajo conjunto consolida la meta del gobierno provincial de fortalecer la empleabilidad local, reduciendo la necesidad de recurrir a personal técnico de otras jurisdicciones y potenciando la profesionalización de los trabajadores de El Calafate y localidades cercanas.

Entrega de certificados y compromiso con la comunidad

El acto de entrega de certificados se realizó en la Secretaría de Turismo de El Calafate, con la presencia de autoridades provinciales y representantes de las entidades organizadoras. Durante la ceremonia, se destacó el compromiso de los egresados y el trabajo articulado entre los organismos públicos.

“Estamos cumpliendo con la palabra empeñada por el gobernador Claudio Vidal, invertir en nuestra gente. Estos más de 60 certificados son la prueba de que cuando el Estado trabaja coordinadamente -como lo hicieron Distrigas y Vialidad Provincial- se generan oportunidades reales que transforman la vida de nuestros vecinos y nos impulsan hacia el desarrollo productivo que Santa Cruz merece”, expresó Maximiliano Gómez.

Con esta acción, el Gobierno de Santa Cruz reafirma su política de formación técnica y capacitación permanente como pilares del desarrollo sostenible en sectores estratégicos como el gas, la energía y la infraestructura.