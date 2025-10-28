Más de 1.600 santacruceños se capacitaron en maquinaria pesada

El Gobierno Provincial, a través de Distrigas S.A. y la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), lleva adelante la política pública de formación del recurso humano con gran aceptación de vecinos y vecinas, lográndose un extenso alcance territorial en Santa Cruz. La iniciativa registró un total de 1.608 santacruceños capacitados en el transcurso de tres meses en 10 localidades.

Esta acción refleja un enfoque de gestión que prioriza la formación técnica específica como herramienta para el desarrollo productivo y la generación de oportunidades laborales. El programa busca fortalecer el capital humano provincial para atender la demanda de mano de obra en sectores fundamentales, incluyendo obra pública, minería, gas, petróleo y agropecuario.

Un recorrido provincial con impacto local

La capacitación, que ofrece un módulo teórico intensivo y una etapa práctica con instructores de Vialidad Provincial, ha recorrido once localidades, sumando voluntades y capacidades en cada punto de la provincia. Esta política de formación, brindó herramientas concretas y certificaciones oficiales.

Localidades y participantes capacitados:

Río Gallegos: 205

Perito Moreno: 75

La Cuenca: 325

Pico Truncado: 360

Puerto Deseado: 150

Jaramillo: 55

Los Antiguos: 120

Gobernador Gregores: 110

Lago Posadas: 65

Puerto Santa Cruz:90

El Calafate: 53

La cifra total refleja el acumulado de personas capacitadas en teoría y práctica, según los registros del programa hasta la fecha.

Articulación Interinstitucional

Vialidad Provincial aportó su vasta experiencia y su cuerpo de instructores altamente calificados para las prácticas, asegurando la calidad técnica de la formación. Por su parte, los municipios han jugado un rol fundamental, facilitando predios, maquinaria y coordinando la logística local. Esta sinergia ha permitido llevar una formación de calidad a todos los rincones del territorio.

El Gobierno Provincial reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en el capital humano santacruceño, entendiendo la capacitación como motor del desarrollo productivo para generar oportunidades laborales genuinas en toda la provincia.