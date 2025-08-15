Martínez: “Vinimos a presentar una línea de financiamiento que busca potenciar la actividad agropecuaria”

El director del Banco Santa Cruz en representación del Ejecutivo Provincial, Gustavo Martínez, participó del cierre de las Jornadas Ganaderas 2025, desarrolladas en el predio de la Sociedad Rural en Río Gallegos.

“Estamos aprovechando estas jornadas ganaderas que son muy importantes en la provincia para todo el sector, que es el inicio de la zafra, para presentar una línea de financiamiento para el sector agropecuario, que la estuvimos construyendo estos meses, en conjunto con el Consejo Agrario y con las entidades”, expresó el director del Banco Santa Cruz en representación del Ejecutivo Provincial, Gustavo Martínez.

El funcionario provincial precisó que “va a ser muy importante porque son más de 10.000 millones de pesos que se van a poner a disposición del sector en diferentes líneas que fueron definidas en función de la actividad agropecuaria de Santa Cruz”.

Martínez remarcó que las líneas de crédito “Banco Santa Cruz Agro”, es una nueva línea de financiamiento específica, que diseñada en función de las necesidades del sector ganadero y agropecuario y buscan “potenciar esta importante actividad productiva”.

“Es una de las cosas que me pidió el Gobernador (Claudio Vidal) cuando me nombró Director del Banco, que el Banco vuelva a recuperar la dinámica económica en la vida santacruceña que alguna vez tuvo”, afirmó Martínez, quien agradeció el acompañamiento del Gerente General, Marcelo Loncón, quien “tiene la voluntad de volver a poner el Banco de los Santacruceños al servicio de su gente”.

Para cerrar, el funcionario provincial advirtió que “es un sector que viene siendo castigado, nosotros lo hemos escuchado y sabemos los problemas de la barrera sanitaria y de haber sacado la Ley Ovina”, por lo cual manifestó que “creemos que la provincia tiene que estar y vamos a tratar de que esto ayude”.