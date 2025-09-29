Martínez: “Estos espacios fortalecen la proyección de Santa Cruz como destino”

El secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez, representó a la provincia en el encuentro de autoridades patagónicas, encabezado por el presidente del Ente, Dante Querciali.



En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, se llevó adelante una nueva reunión ordinaria de la Comisión Directiva del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, con la participación de representantes de las seis provincias que integran la región.



El encuentro fue encabezado por el presidente del Ente y titular del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, junto a la directora ejecutiva del organismo, Miriam Capasso. Por parte de Santa Cruz, estuvo presente el secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez, quien acompañó el desarrollo de la jornada junto a sus pares de Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Chubut y Río Negro.



La agenda de trabajo incluyó temas fundamentales para la planificación turística regional, entre ellos, reunión con autoridades de LADE Líneas Aéreas para avanzar en materia de conectividad; aprobación del estado contable del Ente y proyección presupuestaria para el año 2026; revisión de la propuesta de acciones promocionales conjuntas para el próximo año y la articulación de la campaña “Tesoros por Descubrir”, que involucra al noreste santacruceño y otras zonas de alto potencial turístico de la región.



Martínez valoró el espacio como una instancia fundamental para fortalecer el trabajo articulado entre las provincias patagónicas y consolidar la identidad del sur argentino como un destino turístico integral. “Santa Cruz tiene mucho para mostrar, y estos espacios de intercambio y planificación compartida nos permiten potenciar nuestra presencia en los grandes mercados, siempre con una mirada federal y regional”, señaló.



La participación de la provincia en la Feria Internacional de Turismo 2025 y en las instancias del Ente Patagonia forma parte de un esquema de integración regional que impulsa el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, con el objetivo de seguir promoviendo el desarrollo turístico como motor de empleo, inversión y arraigo en todo el territorio provincial. El secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez, representó a la provincia en el encuentro de autoridades patagónicas, encabezado por el presidente del Ente, Dante Querciali.



En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, se llevó adelante una nueva reunión ordinaria de la Comisión Directiva del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina, con la participación de representantes de las seis provincias que integran la región.



El encuentro fue encabezado por el presidente del Ente y titular del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, junto a la directora ejecutiva del organismo, Miriam Capasso. Por parte de Santa Cruz, estuvo presente el secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez, quien acompañó el desarrollo de la jornada junto a sus pares de Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Chubut y Río Negro.



La agenda de trabajo incluyó temas fundamentales para la planificación turística regional, entre ellos, reunión con autoridades de LADE Líneas Aéreas para avanzar en materia de conectividad; aprobación del estado contable del Ente y proyección presupuestaria para el año 2026; revisión de la propuesta de acciones promocionales conjuntas para el próximo año y la articulación de la campaña “Tesoros por Descubrir”, que involucra al noreste santacruceño y otras zonas de alto potencial turístico de la región.



Martínez valoró el espacio como una instancia fundamental para fortalecer el trabajo articulado entre las provincias patagónicas y consolidar la identidad del sur argentino como un destino turístico integral. “Santa Cruz tiene mucho para mostrar, y estos espacios de intercambio y planificación compartida nos permiten potenciar nuestra presencia en los grandes mercados, siempre con una mirada federal y regional”, señaló.



La participación de la provincia en la Feria Internacional de Turismo 2025 y en las instancias del Ente Patagonia forma parte de un esquema de integración regional que impulsa el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, con el objetivo de seguir promoviendo el desarrollo turístico como motor de empleo, inversión y arraigo en todo el territorio provincial.