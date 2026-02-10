Martínez calificó como sumamente positiva la gestión del Gobierno

El intendente Martínez puso en valor el perfil ganadero e histórico del evento, detalló gestiones para el sector pesquero, y anunció la ampliación del matadero municipal, como estrategia para diversificar y potenciar la matriz productiva local.

El intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl “Pirri” Martínez, dialogó con LU14 Radio Provincia de Santa Cruz. En la oportunidad, abordó distintos temas vinculados a la matriz productiva de la ciudad costera.

En primer lugar, se refirió a las actividades desarrolladas en el marco de una nueva edición de la Exposición Rural. Señaló que el evento se ha convertido en un hecho histórico, no sólo por su crecimiento, sino también porque representa una forma de rendir homenaje a los primeros colonos que comenzaron a criar ovejas en la zona. “Hablar de la Exposición Rural es hablar de nuestra identidad, del sacrificio, el compromiso y el trabajo de nuestra gente”, expresó.

Martínez explicó que, durante las tres jornadas, se generó un importante movimiento cultural con exposiciones de artesanías, música y canto. Sin embargo, remarcó que, en esencia, se trata de una actividad económica de gran relevancia. En esta edición participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; la ministra de la Producción. Comercio e Industria, de Santa Cruz, Nadia Ricci; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay; funcionarios y diputados provinciales, además de numerosos productores ganaderos de la región.

En ese contexto, el funcionario resaltó el alto nivel de convocatoria de organizaciones e instituciones del sector, y puntualizó que se llevaron adelante reuniones privadas, para abordar problemáticas puntuales de la actividad.

Respecto a esos encuentros, informó que participó de una reunión con el secretario Sergio Iraeta, funcionarios, legisladores y representantes del sector ganadero, donde se analizaron diversas dificultades que atraviesa la actividad. También, se presentaron propuestas que serán evaluadas a nivel provincial y nacional. Desde el Municipio, añadió, se expusieron proyectos que ya habían sido dados a conocer públicamente la semana pasada.

Martínez subrayó que la ganadería depende en gran medida del contexto internacional, macroeconómico y de las políticas públicas. “Es un año sumamente complejo”, afirmó, y consideró que la crisis económica que atraviesa Puerto Deseado se replica en gran parte de la provincia.

Entre las problemáticas el aumento de la población de guanacos, las restricciones vinculadas a áreas protegidas y parques nacionales, la expansión de depredadores como pumas y zorros, y las consecuencias de la sequía del año pasado, caracterizada por la falta de lluvias y por fuertes vientos. “Son todas cuestiones que debemos ir resolviendo”, sostuvo.

En ese marco, adelantó que el Municipio impulsa un proyecto de ampliación del matadero municipal. Actualmente, el establecimiento está habilitado únicamente para la faena de ovinos destinados al consumo local. A través de un fideicomiso minero, se obtuvieron fondos para ampliar la capacidad y permitir que la producción pueda distribuirse en toda la provincia, además de incorporar la faena de porcinos y guanacos. “Es un proyecto ambicioso que aún está en tratamiento, porque hay muchos aspectos técnicos y normativos que considerar”, argumentó.

En cuanto a la actividad pesquera, Martínez comunicó que mantuvo reuniones con Sergio Iraeta —quien también tiene a su cargo el área de Pesca— y con la ministra Ricci, donde planteó la situación de la zafra de langostino. Indicó que el recurso, desde hace años, se ha ido desplazando hacia el norte, alejándose de las costas santacruceñas. A esto se suma la veda vigente en el Golfo San Jorge, compartida con Chubut, que impide la pesca en zonas cercanas a Puerto Deseado.

Si bien existe un sistema de compensación mediante cupos de captura, “evidentemente esa solución no ha funcionado”, ya que año tras año disminuyen las descargas de langostino en el puerto local. Por ello, la propuesta es avanzar en la apertura de subáreas que permitan recuperar niveles de actividad.

En ese sentido, precisó que durante la temporada 2024 se capturaron cerca de 30 mil toneladas de langostino en zonas próximas al puerto, pero sólo unas 10 mil fueron descargadas en Puerto Deseado. “Hay mucho para discutir y para encontrar un mecanismo que nos permita volver a tener los niveles de descarga de años anteriores. Es un desafío muy importante, pero lo más relevante es que la provincia está trabajando en el tema”, dijo.

Por otra parte, Martínez valoró la gestión del Gobierno de Santa Cruz y, en particular, la del gobernador Claudio Vidal. La calificó como “sumamente positiva” y remarcó que desde el inicio se impulsa una mirada centrada en el trabajo, la producción y el desarrollo. “En eso coincidimos el sector político, empresarial y gremial”, aseveró.

También, observó un cambio de postura en algunos sindicatos respecto al diálogo con el sector productivo. Comentó que ha participado en reuniones con cámaras pesqueras y que se está avanzando por un buen camino. Como ejemplo, mencionó la actual zafra de calamar, que comenzó recientemente y presenta muy buenos niveles de actividad, con el puerto operando al máximo de su capacidad. Esto, advirtió, también plantea la necesidad de nuevas obras de infraestructura para recibir más embarcaciones.

Finalmente, el intendente enfatizó que Puerto Deseado cuenta con herramientas, recursos y trabajadores capacitados, además de la voluntad política para salir adelante: “Tenemos las ganas, así que creo que los resultados van a ser muy positivos”.