Martín Fuentealba asumió como nuevo gerente distrital de SPSE en El Calafate

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Martín Cortijo, oficializó la designación de Martín Fuentealba como nuevo gerente distrital en la localidad de El Calafate. El acto de asunción se realizó ayer en la villa turística.

Fuentealba, vecino de la localidad y con una destacada trayectoria en la Cooperativa Telefónica de El Calafate (COTECAL), reemplaza a Matías Cortijo en la conducción distrital. Su nombramiento responde a su reconocida experiencia en gestión comunitaria y a su compromiso con el desarrollo local.

“Martín tiene vocación por la gente y capacidad de gestión, cualidades que ya ha demostrado tanto en COTECAL como en su participación en clubes e instituciones de El Calafate. Le encomendamos dar continuidad a los proyectos en marcha y avanzar con nuevas soluciones para la comunidad”, expresó el presidente de SPSE.

Por su parte, el gerente agradeció el respaldo recibido y se mostró comprometido con los desafíos que enfrenta la localidad. “Hay muchas cosas por hacer. Sabemos lo que está pasando en Calafate, pero la idea es sacar adelante estas situaciones con el acompañamiento de la gente”, sostuvo.

Una de las prioridades de su gestión será mejorar el suministro de agua y promover un uso más racional del riego. Fuentealba anticipó que trabajará en conjunto con la Municipalidad para consensuar medidas que ayuden a reducir la presión sobre la red de distribución. “El tema del agua es fundamental. Vamos a enfocar nuestros esfuerzos en este eje”, concluyó.