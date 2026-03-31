María Luz Roldán aportó reflexión y sensibilidad con sus escrituras sobre el 8M y el 24M

En una nueva edición de La Peña de Frecuencia en Centralizate, el espacio cultural que se emite por Frecuencia Patagonia 99.3, se vivió un momento especial con la visita de María Luz Roldán, quien formó parte de la sección “El Rincón de la Tradición” aportando su mirada a través de la palabra escrita.



Durante su participación, Roldán compartió producciones propias vinculadas a dos fechas profundamente significativas en la memoria colectiva argentina: el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A través de sus textos, generó un clima de reflexión, invitando a los oyentes a detenerse, pensar y conectar con el valor de la memoria, la lucha y los derechos.



El espacio se desarrolló en un ambiente de respeto y escucha, donde la palabra cobró un rol central y permitió abrir un diálogo necesario desde lo cultural y lo social. La propuesta de “El Rincón de la Tradición” continúa consolidándose como un lugar donde no solo se difunden expresiones artísticas, sino también contenidos que interpelan y enriquecen a la comunidad.



La presencia de María Luz Roldán aportó profundidad y sensibilidad a la jornada, destacando la importancia de generar estos espacios dentro de los medios de comunicación, donde la cultura y la reflexión tienen un lugar protagónico.



Desde la producción de La Peña de Frecuencia en Centralizate destacaron la participación de la escritora y valoraron su compromiso con la palabra como herramienta de expresión y construcción de memoria colectiva. Asimismo, remarcaron la importancia de seguir abriendo micrófonos a voces que contribuyan al crecimiento cultural de la región.



De esta manera, La Peña de Frecuencia en Centralizate continúa fortaleciendo su propuesta, combinando música, tradición y contenido reflexivo, consolidándose como un espacio de encuentro para la comunidad patagónica.