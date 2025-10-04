María Grasso recorrió los avances de la obra del nuevo albergue en el Rocha, el galpón “Distrito YCF” y el polideportivo municipal que será inaugurado pronto

Este viernes, la secretaria de Planificación y Obras Públicas, María Grasso, realizó una recorrida por distintos proyectos que lleva adelante el Municipio en materia de infraestructura deportiva, cultural y social.

En primer lugar, Grasso visitó las obras del albergue que se ejecutan en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha.

“Se trata de un espacio pensado para albergar a más de cien deportistas y también para ofrecer a los vecinos y visitantes una alternativa de alojamiento, fortaleciendo así las políticas deportivas que impulsa la Secretaría de Deportes, a cargo de Silvina Juárez”, explicó Grasso.

La funcionaria destacó que este proyecto es parte de un plan integral de modernización, luego de que el edificio sufriera incendios y actos de vandalismo en años anteriores. El nuevo diseño contempla instalaciones más amplias, luminosas y con servicios adecuados a las demandas actuales.

Posteriormente, Grasso recorrió el galpón municipal ubicado en la avenida Balbín, enmarcado dentro del plan “Distrito YCF”. Allí, el Municipio proyecta un espacio destinado a actividades culturales, comerciales y comunitarias. “La idea es fortalecer las políticas públicas, brindar un nuevo lugar para emprendedores y acompañar los ingresos familiares con infraestructura adecuada”, señaló.

Finalmente, visitó el nuevo polideportivo del barrio Municipal, que se encuentra en su etapa final de obra. Actualmente se trabaja en la colocación, pintado y laqueado del piso deportivo, además de los núcleos sanitarios, vestuarios y servicios complementarios. “Muy pronto los vecinos podrán disfrutar de un nuevo espacio pensado para todas las edades, con instalaciones modernas y de calidad”, adelantó la secretaria.

Grasso expresó su satisfacción por el avance de los distintos proyectos y destacó el trabajo en equipo dentro de la Secretaría: “Somos un grupo comprometido con seguir pensando cómo mejorar la ciudad y generar nuevas oportunidades para los vecinos”.