Marcial Cané: “Hay que llevarle tranquilidad a los jubilados y pensionados”

En declaraciones efectuadas hoy, el presidente de la Caja de Previsión Social (CPS), Marcial Cané, aseguró que los jubilados y pensionados dependientes de ese organismo continuarán manteniendo el descuento del 90 % en la adquisición de medicamentos, tras la firma de un convenio con la Caja de Servicios Sociales (CSS). En el mismo el ente previsional decidió elevar el aporte que hacía en un cien por ciento y garantizar de esta manera el citado beneficio en gastos de farmacia para sus afiliados.

El funcionario previsional salió al cruce de interpretaciones que intentaron desdibujar lo actuado entre los organismos y sostuvo que “no tengo que decirlo yo pero todos los saben que el tema de la salud es muy sensible y tenemos que hacer las aclaraciones pertinentes porque si se dicen cosas incorrectas, obviamente, se intranquiliza a la gente”.

De esta manera recordó que debido al importante aumento que sufrieron los medicamentes durante este año “en el mes de junio, el Presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco, nos vino a visitar para plantearnos que a la obra social se le estaba haciendo imposible sostener el beneficio que tenían los jubilados y pensionados”.

“Lo analizamos y decidimos aumentar en un cien por ciento el aporte que le estábamos haciendo a la Caja de Servicios Sociales, para garantizar el beneficio” explicó, al tiempo que detalló que “estábamos en un 2% y se aumentó al 4%, en el marco de una decisión que se adoptó luego de que fue comunicada y aceptada por los vocales de la Caja de Previsión Social”.

Cané reafirmó que con esta medida “se sigue manteniendo la cobertura del 90% en la compra de medicamentos para los beneficiarios de la CPS” y, en ese sentido recalcó que “el convenio, expresamente, establece que el ámbito de aplicación o el beneficio está circunscrito a los jubilados y pensionados que residen en la provincia de Santa Cruz”.

Respecto a este último punto, el titular de la cartera previsional recordó que el convenio firmado en 1986 implicaba que el aporte del ente del 2% era aplicable a quienes vivían en jurisdicción santacruceña, “esta parte –contó- no se respetó pero ahora, tomando en cuenta la situación, vamos a considerarlo porque tenemos que ayudar a la obra social y no permitir que tenga que achicar la cobertura en farmacia para un sector tan sensible como es el de los jubilados y pensionados”.

Cané fustigó a los que “mal informan” y se preguntó sobre “la intencionalidad” de algunas declaraciones, por ejemplo, las realizadas por la Vocal por el Sector Pasivo de la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal, quién salió en medios de comunicación a cuestionar el convenio suscripto.

Al respecto puntualizó “yo no sé si esto tiene una cuestión política detrás o una idea de pegarle al gobierno, pero lo real es que de las reuniones donde se determinó esta salida para que los jubilados y pensionadas pagarán sólo el 10% en farmacia, participaron todos los vocales, Viviana Carabajal por los Pasivos, Cristian Sánchez por los Activos y Silvia D’Andrea por el Ejecutivo”.

“Yo no sé por qué se sale a mal informar, estamos hablando de un beneficio para los jubilados y pensionados en el marco de la grave instancia económica que estamos viviendo” subrayó, en tanto, enfatizó que “todos tenemos que tratar de cuidar a todos los organismos que ayudan a la gente y sobre todo si se relacionan con un tema tan sensible como es la salud”.

Por último, remarcó que el aporte “lo hace la Institución” y, en ese marcó insistió en que “no se le va a descontar ningún peso a los jubilados y pensionados, ya que es el organismo el que va a hacer cargo de los suscripto con la Caja de Servicios Sociales”.