Marcelo De La Torre: “El objetivo es llegar cuanto antes con soluciones a los vecinos de la Provincia”

El nuevo presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre, asumió formalmente su cargo este lunes luego de ser designado el pasado 31 de octubre, y encabezó su primera jornada de presentación ante las diferentes áreas del organismo.

En principio Marcelo De la Torre destacó la importancia de garantizar una transición ordenada y brindar tranquilidad al personal del instituto. “Fue un primer día de ir conociendo al personal, todo el movimiento del instituto, sobre todo llevarle tranquilidad a los empleados que va a ser una transición ordenada. El ex presidente Cristian Mansilla me acompañó y él me presentó en todos los sectores; pudimos saludar a todos los empleados del instituto”, expresó.

Por otra parte, el titular del IDUV remarcó que su gestión buscará imprimir un nuevo dinamismo en la ejecución de obras y proyectos. “La visión es empezar a marcar una impronta, un ritmo de trabajo con todas las licitaciones que están en marcha y las obras que ya fueron adjudicadas, tratar de darle otro ritmo de trabajo para llegar cuanto antes con soluciones a los vecinos de la provincia”, indicó.

En ese marco, adelantó que las primeras inspecciones de obra se realizarán en Río Gallegos, para luego continuar con recorridos en el interior provincial.