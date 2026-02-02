Maquinaria pesada: El Chaltén perfecciona la lucha contra el fuego

En consonancia con la política de seguridad y prevención impulsada por el gobernador Claudio Vidal, la Municipalidad de El Chaltén, en conjunto con Bomberos de la Provincia y brigadistas, se avanza en un programa de capacitación estratégica denominado “Movimiento de Tierras para el Control y Liquidación de Incendios”.

Desde el inicio de su gestión, el gobernador Claudio Vidal ha subrayado la importancia de que el Estado Provincial trabaje de manera articulada y técnica para proteger la producción y los recursos naturales. En este sentido, la capacitación en El Chaltén busca optimizar el uso de los recursos de maquinaria pesada disponibles, transformándolos en herramientas tácticas decisivas para enfrentar las emergencias climáticas.

Ejes de la Gestión Provincial en la Emergencia

* Modernización Operativa: Siguiendo la premisa de “hacer más con lo propio”, se capacita al personal para que la maquinaria vial cumpla funciones de emergencia, creando brechas cortafuegos de manera técnica y segura.

* Federalismo y Presencia Territorial: Esta acción en El Chaltén refleja el mandato del Gobernador de estar presentes en cada localidad, garantizando que el interior de la provincia cuente con las mismas capacidades de respuesta que los grandes centros urbanos.

* Cuidado del Patrimonio Santacruceño: La integración de Bomberos y guardaparques asegura una intervención que prioriza la vida humana y la preservación del bosque andino, motor del turismo y la economía regional.

“Siguiendo la línea que nos marca el gobernador Claudio Vidal, estamos convencidos de que la prevención es la mejor inversión. Capacitar a nuestro personal en el manejo técnico de suelos no sólo optimiza el trabajo de Bomberos, sino que nos permite reaccionar con la fuerza necesaria para defender a El Chaltén del fuego”, señalaron las autoridades locales durante la jornada.

Con este esquema de trabajo, el Gobierno de Santa Cruz continúa fortaleciendo la infraestructura de seguridad en las zonas de mayor riesgo, apostando a la profesionalización constante de quienes están en la primera línea de defensa.

Cabe señalar que la gestión del gobernador Vidal es clave en este contexto, muestra que El Chaltén no trabaja solo, sino bajo un plan provincial coordinado. Además, el mandatario provincial suele destacar el valor de la “cultura del trabajo”, y la capacidad operativa, algo que encaja perfectamente con el uso de maquinaria pesada.

Por último, desde el Gobierno Provincial se trabaja para promover el turismo a El Chaltén, capital nacional del trekking, por lo que se busca protegerla dado que esta política se traduce en una protección de la economía que la gestión provincial busca impulsar.